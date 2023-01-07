انت الان تتابع خبر لهدنة مؤقتة..تركيا تعلن استعداداها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن "بلاده تبذل جهودا لتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا ضرورة تمديد الهدنة المؤقتة في أوكرانيا".

وتطرق المتحدث التركي إلى الهدنة التي أعلنتها روسيا لمدة 36 ساعة في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد قائلا إن "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجدد فيهما دعوته إلى إعلان هدنة مؤقتة بين الجانبين، علاوة إلى دعوته لهدنة متبادلة".



وقال قالن إن "هذه الهدنة يجب ألا تقصر على 36 ساعة بل يجب أن تمتد إلى أبعد من ذلك"، مؤكدا أن هذه الهدنة أحادية الجانب، حيث أن كييف رفضتها، مضيفا أن "هذا يظهر المدى الذي وصلت إليه الحرب من طريق مسدود".

وشدد على أن "تركيا ستواصل جهودها من أجل التوصل لهدنة مؤقتة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة وخاصة بالمنطقة المحيطة بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية".

وأشار إلى أن "الحرب تدور على أراضي أوكرانيا، وبالتالي فإن الأوكرانيين ينظرون بارتياب لأي تفاوض مع موسكو دون وقف القصف الروسي".



وأوضح أن "الهدنة من جانب واحد، تعني على الأقل "توقف روسيا"، وقال إن "هذا ما عرضه الرئيس أردوغان على الزعيمين بوتين وزيلينسكي في مباحثاته الهاتفية معهما يوم الخميس الماضي، وربما تتطور هذه الهدنة إلى شكل من أشكال البيئة التفاوضية بحيث يمكن للمفاوضين استئناف اللقاءات".

وكان الرئيس الروسي بوتين قد أعلن عن هدنة لمدة 36 ساعة اعتبارا من ظهر أمس الجمعة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، استجابة لدعوة من البطريرك كيريل بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.