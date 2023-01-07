انت الان تتابع خبر من عائلة واحدة.. مقتل 8 اشخاص بحادث سير مروع في الجزائر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقضى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و13 عاما، والوالدان وأخت الأب، في اصطدام سيارتهم بشاحنة قرب مدينة باتنة، على ما جاء في بيان، من دون تقديم تفاصيل حول ملابسات الحادث.

وفي 2021 سجلت الجزائر حوالي 22 ألف حادث مرور تسببت بمقتل 3601 شخص وجرح 29.763 آخرين، وفق السلطات.



وتعد السرعة السبب الرئيسي لحوادث المرور في الجزائر، بحسب وكالة حكومية معنية بالسلامة المرورية.