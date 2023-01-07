انت الان تتابع خبر رشيد والمالكي يؤكدان على تعزيز وحدة الصف الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير التقى المالكي، "لبحث الأوضاع العامة على الصعيد الوطني وتطوراتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وجرى التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتعزيز وحدة الصف الوطني لتجاوز التحديات وحسم المسائل العالقة وبما يحقق المصلحة العليا للبلد والمواطنين".ولفت الجانبان إلى "أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري الطموح سيما المتعلق بشكل مباشر مع الاحتياجات والمتطلبات المعيشية والخدمية، وتطوير البنى التحتية الأساسية".

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على "ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الضرورية لتقديم الخدمات للمواطنين. كما تحدث عن الزيارات الميدانية التي قام بها إلى عدد من المحافظات للاطلاع على أوضاعها، مشيرا إلى احتياجات أبنائها، وأهمية تطوير الأداء في جميع المحافظات".



من جانبه، أعرب المالكي عن "دعمه لهذه الزيارات الميدانية والاطلاع عن كثب على أحوال المحافظات والمعوقات التي تقف بوجه تطوير أوضاعها".