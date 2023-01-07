شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد استفادة 80 ألف مؤسسة صغيرة من برنامج التنمية المحلية بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الهدف الاستراتيجي لجهود التنمية بالصعيد، يتمثل في تحسين نوعية الحياة للمواطنين في محافظات صعيد مصر، من خلال تكثيف الجهود والاستثمارات الموجهة إلى هذه المنطقة، وتطبيق عدد من منهجيات الاستهداف من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية من خلال معالجة الفوارق الإقليمية التي تؤثر على المناطق الريفية مثل صعيد مصر، ليغطي البرنامج محافظات صعيد مصر وهي الأفقر في البلاد، من توفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات، والاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف القاطع للنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت الدراسة إلى أنه على مدار 8 أعوام قامت الدولة بضخ 1.1 تريليون جنيه سنويًا لمشروعات تنموية في مختلف القطاعات بمحافظات الصعيد المختلفة، ونفذت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ في محافظتي سوهاج وقنا، وجارٍ الإعداد للتوسع الجغرافي في محافظتين إضافيتين وهما أسيوط والمنيا، ليستفيد من البرنامج حوالي 5.4 ملايين مواطن حتى الآن، نصفهم من السيدات، وذلك من مشروعات تحسينات البنية التحتية المحلية وتقديم الخدمات، كما استفادت حوالي 80 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من تحسينات البرنامج منذ إطلاقه، وساهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية بنسبة 9.3% في محافظتي سوهاج.

كما شهدت محافظة سوهاج عددًا من المشروعات المهمة نذكر منها التالي:

أولًا: الانتهاء من طريق “بنجا” بطول 3 كيلو مترات، وبتكلفة 800 ألف جنيه، ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، شاملة أعمال تغطية الترعة المجاورة، ورفع كفاءة الطرق الفرعية، ورفع المستوى البيئي، وإنشاء سور حول نقطة التجميع الخاصة بمخلفات المدينة.

ثانيًا: تشغيل لوحة توزيع كهرباء بنجا بتكلفة 55 مليون جنيه ضمن الخطة الذكية لقطاع كهرباء سوهاج؛ لرفع مستوى الكهرباء والجهد العالي، وتخدم مناطق غرب وشمال طهطا، ومجلس قروي بنجا والقرى المجاورة، وبناء الطريق الغربي طهطا / طما، الذي يربط بين ثلاثة مراكز هي “طهطا وطما والمراغة”، بطول 33 كيلو مترا، وبتكلفة 55 مليون جنيه، بتمويل من جهاز التعمير والبناء، ويعتبر الشريان الذي يربط طهطا بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

ثالثًا: إنشاء الطريق الدائري “بحر أبو كحلة”، بطول 4 كيلو مترات بتكلفة 7 ملايين جنيه، ويشمل تغطية الترعة المجاورة وأعمال الرصف وازدواج الطريق، ويشمل أيضا 2 كوبري بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه؛ لربط شبكة الطرق الحديثة، وتطوير 2 حديقة عامة بجوار كوبري طهطا، وتطوير ميدان رفاعة الطهطاوي، بتكلفة 750 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

رابعًا: إنشاء بوابة مدخل مدينة طهطا البحري بتكلفة 2 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث شملت أعمال البوابة تجميل ورصف وازدواج الطريق، وتغطية الترعة المجاورة، وأعمال اللاند سكيب، وتركيب البردورات، وأعمال الإنارة والكهرباء.