شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يفتح الناري على رونالدو مُجددًا: تخلصنا من مشكلات مانشستر يونايتد في الموسم الماضي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يالتعليق عن مشاكل الفريق الإنجليزي في المواسم الماضية.

وتحدث تين هاج في تصريحات صحفية بريطانية: لم يكن هناك روح في مانشستر يونايتد الموسم الماضي، لم أر ديناميكية في الفريق، كانتالمرونة العقلية منخفضة للغاية.

وتابع: لقد رأيت ذلك كغريب، ولاحظته أيضًا في الأسابيع الأولى لي في النادي، نظرت إلى ثقافة النادي، سألت: كيف أصبح يونايتدعظيما؟.

وأضاف: وبالنسبة لي، كان الأمر يتعلق بالسير أليكس فيرجسون، تميز فريقه بالعمل الجماعي والروح، أنت فقط لا تستطيع التغلب عليهم.

وأشار: كان لديه دائمًا أفضل المهاجمين مثل كانتونا وكول وشيرنجهام ويورك وفان نيستلروي وفان بيرسي، وحراس مرمى كبار مثلشميشيل وفان دير سار ودي خيا، في وسط الدفاع كان هناك شخصيات كبيرة مثل ياب ستام، فيديتش، ريو فرديناند، ودائما استراتيجيفي خط الوسط روي كين، بول سكولز، لاعبون رائعون ولديهم شخصية.

وأكمل: أفكر في لاعبين مثل رايان جيجز أو ديفيد بيكهام، هذه هي ثقافة يونايتد نظرت إلى ذلك بعناية شديدة ثم رأيت أن فريق الموسمالماضي يبدو هشًا وضعيفًا، عندما نحصل على لاعبين، فإنك تنظر إلى جودتهم ومهاراتهم الفنية، لكنك تنظر أيضًا إلى صفاتهم العقلية، تلكالمرونة العقلية، وكان علينا إعادة ذلك.

وقدم انتقاده لما حدث في المواسم السابقة: لقد اشترى النادي عددا لا يمكن تصوره من اللاعبين في السنوات الأخيرة الذين لم يكونوا جيدينبما فيه الكفاية، معظم الصفقات كانت متوسطة وفي مانشستر يونايتد المتوسط ليس جيدًا بما فيه الكفاية، قميص يونايتد ثقيل، فقطالشخصيات الحقيقية، التي يمكنها الأداء تحت ضغط كبير، يمكنها اللعب هنا.

واستكمل: كل من مالاسيا وليساندرو مارتينيز وكاسيميرو وأنتوني جميعهم مقاتلون، بينما كريستيان إريكسن فائز تقني وشخصية عظيمة،نريد الأفضل من الأفضل، أي لاعب نحضره إلى هنا يجب أن يفي بأعلى المعايير.

وأردف: أعتقد أننا يجب أن نكون راضين عن المكان الذي نواجه فيه المطبات التي واجهناها في الجزء الأول من الموسم، نحن لسنا منافسينلمانشستر سيتي بعد - وما زلت أرى هذا النادي كخطوة عالية للغاية في الوقت الحالي، أتوقع أيضًا أن يكون ليفربول معهم، وأنا أراهم جنبًاإلى جنب مع سيتي، كفريقين للفوز في إنجلترا، أيضًا، يخوض آرسنال موسمًا رائعًا ويتقدم بفارق كبير في الدوري.

وأتم: علينا أن نقاتل مع تشيلسي ونيوكاسل وتوتنهام للحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، لذا فإن المنافسة ضخمة، هدفالنادي هو اللعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، يجب أن يكون هذا هدفنا دائمًا.