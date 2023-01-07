07 يناير , 2023
سلحفاتان تعودان إلى المحيط في الأرجنتين (رويترز).
أعاد أخصائيون في الأحياء المائية بالأرجنتين سلحفاتين خضراوين إلى المحيط كانتا قد أُنقذتا بعد أن علقتا في شباك صيد، وتبرزت واحدة من السلحفاتين المعرضتين لخطر الانقراض فضلات بلاستيكية ابتلعتها من البحر.
وأمضت السلحفاتان شهراً في مركز إعادة تأهيل حيوانات بالمنظمة العالمية للحياة المائية حيث فحص العلماء سباحتهما، وساعداهما في حميتهما الغذائية ومنحاهما فرصة لتطهير أمعائهما من البلاستيك في العملية المعروفة بالديتوكس. وأعيدا إلى المياه على شواطئ سان كليمنتي.
وخضعت سلحفاتا البحر الخضراوان، المصنفتان في خانة مهدد بالانقراض، لفحوصات دم وأشعة لتفقد مساراتهما الهضمية ورئتيهما.
وجاء بعض منها في السابق إلى المركز وأخرجت نحو 22 غراماً من القمامة كانت قد ابتلعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تطهير أمعائهما من فضلات البلاستيك... سلحفاتان تعودان إلى المحيط في الأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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