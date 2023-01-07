شكرا لقرائتكم خبر عن 102 مليار جنيه تكلفة الاستثمارات المنفذة بسوهاج خلال 8 سنوات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى الصعيد باهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما بمحافظات الصعيد وتنميتها وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال افتتاح مشروعات بمحافظة سوهاج، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار السنوات الثماني الماضية بلغ 1.5 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التي نفذت أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية ، وهو ما يمثل نحو ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، وبالتركيز على محافظة سوهاج، فإن حجم الاستثمارات المنفذة والجاري إنهاؤها بالمحافظة، اعتبارا من منتصف 2014 حتى ديسمبر 2022 تجاوز 102 مليار جنيه في المحاور الستة للتنمية.

ونرصد أبرز الجهود المبذولة في محافظة سوهاج، وفق حديث رئيس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية :

-بناء ما يعادل 6400 فصل جديد، بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه.

-ضخ استثمارات بمحافظة سوهاج تصل لـ 3.3 مليار جنيه في التعليم العالي وعلى رأسه المُجمع الجديد لجامعة سوهاج.

-إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركزا ووحدة صحية بتكلفة اجمالية نحو 5.4 مليار جنيه.

-افتتاح ستشفى سوهاج الجامعي بسعة 300 سرير، وتنفيذ مستشفى للأطفال بنسبة إنجاز90%

-وصل الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة لسوهاج إلى 11.5 مليار جنيه، لـنحو 324.5 ألف أسرة.

-توفير البنية الأساسية للمناطق الصناعية، وعلى الأخص القائم منها في محافظات الصعيد.

-إنشاء عدد من المجمعات الصناعية، ومنها مجمع بمدينة غرب جرجا لتوفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل لأهالي سوهاج.

-توفير 2.4 مليار جنيه قروض، لتمويل 117 ألف مشروع أتاحت 177 ألف فرصة عمل لأهالي المحافظة.

-إنشاء المجمع التكنولوجي بجامعة سوهاج بتكلفة 78 مليون لدعم الطلاب، ورواد الأعمال.

-توفير أكثر من 23 ألف وحدة إسكان؛ تضم إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، أو "سكن كل المصريين"

-رفع نسبة تغطية مياه الشرب النقية بالمحافظة لـ 99%، ويتبقى 1% تخص العزب والتوابع بالقرى.

-تنفيذ 47 مشروع للصرف الصحي على مستوى المحافظة بتكلفة 4 مليارات جنيه.

-تنفيذ 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء تجاوزت تكلفتها 3.2 مليار جنيه.

-مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وصلت لـ 210 آلاف وحدة سكنية بتكلفة مليار.

-تنفيذ أعمال رفع كفاءة للطرق الرئيسية و23 كوبري ونفق.

-رفع كفاءة وتطوير 12 محطة بالسكك الحديدية للمحافظة بتكلفة تقدر بنحو 54 مليون جنيه.

-7 مراكز للمحافظة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة و181 قرية باستفادة 2.5 مليون مواطن.

تجدر الإشارة إلى أنه في 2014 كان يسكن مدينة سوهاج الجديدة بضع عشرات من الأسر، وخلال الفترة الماضية تم تشييد أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في هذه المدينة، وتم تسكين وحدات عديدة منها وحجز الوحدات الأخرى.