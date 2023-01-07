شكرا لقرائتكم خبر عن منسق "حياة كريمة": الصعيد أولوية قصوى والمبادرة غيرت وجه الحياة فى قرى الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود أسامة السقا، منسق حياة كريمة بمحافظة القاهرة، إن المبادرة غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى ورفعت التهميش عن محافظات الصعيد الذى عانى لسنوات طويلة من الإهمال والتهميش، حيث جاءت توجيهات القيادة السياسية واضحة وصريحة بشأن الاهتمام بالصعيد والعمل على تنميته بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف أن تنمية الصعيد تتضمن العديد من الجوانب بداية من التنمية الحقيقية على الأرض واستغلال الموارد والثروات والكنوز الطبيعية بالمحافظات المختلفة، وفقا لما يتوفر بكل محافظة إضافة للعنصر البشرى الذى يعد ثروة قومية، وبذلك تتحقق التنمية على الأرض بشكل شامل، مشددا أنه خلال السنوات الأخيرة كان هناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الصعيد وبجميع محافظات الجمهورية بشكل عام.

وأشار منسق حياة كريمة بالقاهرة، إلى أن جهود المبادرة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين بقرى الصعيد واضحة جلية للجميع، مشيرا إلى ان هذه الجهود لا يمكن تغافلها ودورها في الارتقاء بجودة حياة المواطنين بما يضمن عيشهم حياة كريمة تليق بهم، متابعا:" محافظات الصعيد شهدت تنفيذ كم كبير من المشروعات القومية التنموية باستثمارات بدأت منذ 8 سنوات بقيمة تتخطي الـ 2 تريليون جنيه، لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة أهل الصعيد وتقوم الدولة بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لكل محافظات وجه قبلي، وهو دعم بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

وأشاد منسق مبادرة "حياة كريمة" بالجهود المبذولة فى الصعيد بشكل عام، قائلا:" جميع محافظات الجنوب شهدت تطوير وتنمية، حيث تم افتتاح مشروعات فى محافظات أسوان، الأقصر ومحافظة قنا ومحافظة سوهاج، وأسيوط ومحافظة المنيا ومحافظة بنى سويف ومحافظة الفيوم ومحافظة الوادى الجديد ومحافظة البحر الأحمر، وهذا يؤكد عزم الدولة المصرية على تحقيق تنمية شاملة بكافة محافظات الجمهورية".