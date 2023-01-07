شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشيلسي يعلن خضوع ميندي لعملية جراحية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن خضوع الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات القليلة القادمة.

ميندي يخضع لعملية جراحية

وجاء بيان نادي تشيلسي، بعدما تعرض إدوارد ميندي، لكسر في إصبع يديه، وذلك خلال مشاركته في تدريبات فريق تشيلسي صباح اليوم السبت الموافق 7 من شهر يناير الجاري.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، على أنه سيتم تحديد مدة غياب ميندي، وموعد عودته إلى المشاركة مرة أخرى مع تشيلسي، بعد عودته من العملية الجراحية.

وينضم ميندى إلى قائمة طويلة من الإصابات التى يعانى منها فريق البلوز، خلال الفترة الأخيرة، مثل: ريس جيمس، نجولو كانتي، رحيم سترلينج، فوفانا وبولسيتش.

موعد مباراة تشيلسي القادمة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الانجليزي، مع نظيره نادي مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم موسم 2022-2023.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، مساء غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.