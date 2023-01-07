طفل عمره ست سنوات يطلق النار على معلمته في فرجينيا الأميركية

07 يناير , 2023
مدرسة ريتشنيك الابتدائيّة في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا
أوقِف طفل يبلغ ستّ سنوات بعد إطلاقه النار على معلّمته في مدرسة ابتدائيّة في الولايات المتحدة الجمعة ما أدّى إلى إصابتها بجروح خطرة، حسبما ذكرت الشرطة.
وهذه المأساة التي وقعت في مدرسة ريتشنيك الابتدائيّة في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا (شرق)، على بُعد 300 كيلومتر جنوبي واشنطن، لم تتسبّب في وقوع ضحايا آخرين.
وقال ستيف درو قائد الشرطة المحلّية للصحافة «إنّه طفل في السادسة وهو محتجز حالياً. هذا ليس إطلاق نار عرَضي». وأوضح أنّ الضحية شابة في الثلاثينات وحياتها مهدّدة.
من جهته، قال جورج باركر مدير مدارس نيوبورت نيوز «أشعر بالصدمة والإحباط. نحن بحاجة إلى دعم مجتمعنا للتأكّد من عدم وصول الأطفال إلى الأسلحة».
وتغرق الولايات المتحدة في كابوس عمليّات إطلاق النار داخل مؤسّسات تربويّة وهو ما يُمثّل مأساةً لا تنفكّ تتوالى فصولًا.
وفي أيّار/مايو، قُتل 19 تلميذًا ومعلّمان اثنان عندما أطلق مراهق النار في مدرسة ابتدائيّة في تكساس.
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