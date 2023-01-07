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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر منطقة النكور بإقليم الحسيمة شمال المغرب، السبت.

وبحسب ما أعلنته وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن المعهد الوطني للجيوفيزياء، فإن الزلزال كان على عمق 21 كيلومترا.

المغرب.. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إقليم الحسيمة

وكان زلزالان بقوة 4.9 و4.7 درجة على مقياس ريختر ضربا شرق بحر إيجة، صباح السبت.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الزلزال الأقوى وقع قبل دقائق قليلة من الرابعة صباحا (2.00 بتوقيت غرينتش) وأيقظ الكثير من الناس من نومهم.

وأشارت معلومات أخرى من معهد أثينا الجيوديناميكي إلى أن الزلزال الآخر وقع الساعة 8.39 صباحا.

وكان مركزا الزلزالين على عمق نحو 17 كيلومترا تحت سطح البحر بالقرب من قرية موليفوس مقصد السياح في شمال جزيرة ليسبوس.

وقالت الإذاعة الرسمية نقلا عن قوة الدفاع المدني إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، شعر السكان بالزلزال في كل الجزر الواقعة في شرق بحر إيجة وكذلك في الساحل التركي.