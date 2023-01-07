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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد 14 إخفاقا في تأمين النصاب القانوني لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، نجح النائب الجمهوري كيفن مكارثي في الفوز بالمنصب الذي كانت تشغله الديمقراطية المخضرمة نانسي بيلوسي.

في الجولة الـ15 من التصويت.. الجمهوري كيفين مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي

وعلى مدار أيام أخفق النائب الجمهوري في الفوز برئاسة المجلس رغم الأغلبية الضئيلة لحزبه في مجلس النواب، ما عكس حجم الانقسام في المعسكر الذي يستعد لخوض السباق الرئاسي في 2024 دون مرشح واضح مجمع عليه.

وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخاب مكارثي. وانتهت بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات محتدمة في البرلمان في العامين المقبلين.

وفاز مكارثي بعد حصوله على 216 صوتا مقابل 212.

وتعد هي المرة الأولى خلال عقد من الزمن التي يتطلب التصويت على اختيار رئيس للمجلس، اقتراعات عدة.

ومنصب رئيس مجلس النواب جوهري لعمل الغرفة التشريعية إذ لا يمكن للكونغرس أن يحدد قواعد أو ينظر تشريعات دون رئيسه، ولا أن يحلف الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.

وعقب إعلان ترشحه رسميا من قبل الحزب الجمهوري قال مكارثي للصحفيين،الأسبوع الماضي، إنه يملك "الرقم القياسي لأطول خطاب على الإطلاق. ليس لدي مشكلة في الحصول على رقم قياسي لأكبر عدد من الأصوات لرئيس المجلس".

لكن يبدو أن النائب من كاليفورنيا سيدخل التاريخ كأكثر مرشح احتاج لجولات من أجل ضمان فوزه بالمنصب.

أربعة أيام حبس فيها أعضاء مجلس النواب الأمريكي أنفاسهم لاختيار رئيس للمجلس قبل الاستقرار على كيفن مكارثي وإن بدا تصويتا على مضض.

أعاد مكارثي، صاحب الـ57 عاما، مشهدا لم يمر به النواب الأمريكيون منذ قرن من الزمان وهو الفشل في اختيار رئيس للمجلس من المحاولة الأولى، واحتاج الزعيم الجمهوري 14 محاولة لحسم فوزه.

ساعات عصيبة أعطى فيها كيفن مكارثي مساحة لسياسة "النفس الطويل" ودبلوماسية الصبر للوصول إلى عدد من أصوات الجمهوريين يؤمن خلافته لنانسي بيلوسي في المنصب.

فبعد مفاوضات شاقة، استجابت مجموعة من النواب المؤيدين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كانت تحول دون انتخابه، لتنتهي أيام من الفوضى داخل الكونغرس والحزب الجمهوري على حد سواء.

الرئيس الأمريكي جو بايدن، سارع بدوره لتهنئة مكارثي بفوزه برئاسة مجلس النواب، في محاولة لتفادي مطبات الأغلبية الجمهورية داخل المجلس على مدار العامين المقبلين.

في سنترال فالي بكاليفورنيا، نشأ كيفن مكارثي وسط عائلة يسيطر عليها الطابع الزراعي؛ إذ كان جده الأكبر يدير مزرعة ماشية، وبخلفية أسرية تميل للحزب الديمقراطي.

وقد أظهرت إحدى المطبوعات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا أن والد كيفن مكارثي حافظ دائمًا على التصويت للديمقراطيين قبل أن يغير بوصلته إلى الحزب الجمهوري مع ترشح رونالد ريجان لرئاسة الولايات المتحدة.

مشوار مكارثي السياسي سطره بخلفية كفاح مميزة حين كان يدير متجرًا لبيع الشطائر بعد فوزه بمبلغ 5000 دولار في يانصيب كاليفورنيا.

من هنا آمن كيفن مكارثي بمبادئ السياسة الجمهورية المحافظة وبدأت تتشكل وجهات نظره في كيفية إدارة عمله بطريقة "فيلة الجمهوريين".

خطا مكارثي أولى خطواته في السياسة حين خدم بين مجموعات الشباب الجمهوريين في كاليفورنيا، وعمل في طاقم النائب بيل توماس (جمهوري من كاليفورنيا)، والذي اشتهر بأنه معتدل وأحد أكثر أعضاء الكونغرس ذكاءً.

وفي عام 2002، انتخب مكارثي لعضوية مجلس ولاية كاليفورنيا، وبعد فوزه في انتخابات 2006 لشغل مقعد توماس المتقاعد، سرعان ما ترقى في قيادة مجلس النواب الجمهوري ليكون نائب رئيس جماعة الأقلية في فترة ولايته الثانية فقط.

يمسك كيفين مكارثي بقدرات هائلة من بناء العلاقات القوية غير أنه على عكس الرؤساء الأخيرين في مجلس النواب، فقد أمضى القليل من الوقت في أدوار لجنة موضوعية.

ومع فوز الجمهوريين بأغلبية النواب أصبح جون بونر، رئيس المجلس فيما خدم كانتور كزعيم للأغلبية، أما مكارثي فكان زعيما لليمين منهم.

وعندما خسر كانتور الانتخابات التمهيدية عام 2014، خلفه مكارثي وتعلم درسًا من هزيمة صديقه حول أهمية "القوة التخريبية" في السياسة، مما دفعه إلى قبول صعود دونالد ترامب بسهولة أكبر من بعض زملائه.

وعندما تنحى بونر عام 2015 تحت ضغط من اليمين من كتلة الحرية في مجلس النواب، كان مكارثي في طابور الصعود إلى المتحدث.

بداية صدام مكارثي مع ترامب، بدأت مع مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز"، حين أخبر الشبكة بصراحة أن تحقيق مجلس النواب في هجوم بنغازي الليبية عام 2012، والذي قتل فيه أربعة أمريكيين، كان وسيلة لتقويض هيلاري كلينتون، التي كانت وزيرة للخارجية في ذلك الوقت وكانت تستعد لخوض انتخابات الرئاسة عام 2016.

أغضبت تلك الكلمات ترامب وسارع مكارثي للاعتذار عن التصريح بصوت عالٍ، لما اعتبره البعض دافعًا واضحًا وراء التحقيق وتنازل عن مسعاه لقيادة الأغلبية في النواب عوضا عن ذلك، لكن بعد علاقة متوترة مع ترامب، لم يسع إلى إعادة انتخابه رئيسا للكونغرس في عام 2018.

وفقد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في ذلك العام، وأصبح مكارثي زعيمًا للأقلية، مما جعله في طابور لإطلاق محاولة أخرى لعودة حزبه ونفسه.

وبعد أن شاهد عددًا من زملائه الجمهوريين يستسلمون لخصوم اليمين وهجمات ترامب، انحرف مكارثي أكثر عن سمعته الأولية باعتباره جمهوريًا معتدلًا وعمليًا نسبيًا، فبعد أن خسر ترامب انتخابات عام 2020، أصبح مكارثي من منكري الانتخابات الأبرز للحزب بخلاف الرئيس.

حينها خرج مكارثي بتصريح لقناة فوكس نيوز في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أي بعد يومين من يوم الانتخابات، قائلا: "فاز الرئيس ترامب في هذه الانتخابات، لذلك كل من يستمع، لا تسكت، لا تسكت بشأن هذا". ثم قام بتغريد مقطع الفيديو الخاص بمقابلته، وكتب: "لن يتم إسكات الجمهوريين".

وبعد أن اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني، صوت مكارثي ضد التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في بنسلفانيا وأريزونا. لكن في الأيام التالية، أخبر مكارثي الجمهوريين في مجلس النواب بشكل خاص أن تصرفات ترامب كانت "فظيعة" وحرضت على الهجوم.

وعندما صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون لعزل ترامب بتهمة التحريض على أعمال الشغب، عارض مكارثي الإجراء لكنه أيضًا وبخ الرئيس السابق في قاعة مجلس النواب، قائلًا إن "الرئيس يتحمل المسؤولية عن هجوم الأربعاء على الكونغرس من قبل مثيري الشغب الغوغاء".

وفي النهاية، وبعد أول فشل مكارثي في حسم مقعد رئاسة الكونغرس لصالحه، دعا الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمهوريين لدعم ترشيحه.

وصوت 21 جمهوريا ضد مكارثي في الجولات السابعة والثامنة والتاسعة، الخميس، نفس عدد جولات يوم الأربعاء، بالرغم من حديث حلفاء الزعيم الجمهوري عن إحرازهم تقدما.

وبدعم نادر، ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث": "حان الوقت الآن لكي يصوت النواب الجمهوريون العظماء في مجلس النواب لصالح كيفن"، مضيفًا: "لا تحوّلوا نصرا عظيما إلى هزيمة عملاقة ومحرجة".

وبفوزه اليوم السبت، أصبح عضو الكونغرس عن كاليفورنيا كيفن مكارثي رئيسا لأعلى هيئة تشريعية في واشنطن وثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه.