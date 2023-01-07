زعيم الأغلبية الجمهورية.. كيفين مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز زعيم الأغلبية الجمهورية، كيفين مكارثي، اليوم السبت، بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي بعد جولة التصويت ال(15).

وفي وقت سابق، فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس جديد له، على الرغم من إجراء 3 جولات اقتراع جديدة، بسبب استمرار الخلافات بين الجمهوريين.

ونجح مكارثي في إقناع غالبية الجمهوريين في التيار المحافظ الذين حاولوا عرقلة انتخابه والبالغ عددهم 20 نائبا بدعم ترشيحه.

وعقب فوزه بالمنصب، قال مكارثي: "الآن بدأ العمل الشاق والأهم".

من جانبه، هنّأ الرئيس جو بايدن الجمهوري كيفن مكارثي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، ودعاه إلى "الحكم بشكل مسئول ولصالح الأمريكيين".

وقال بايدن في بيان "أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي". وأضاف "حان وقت الحكم بشكل مسؤول".

وبعد مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخاب مكارثي.

وبعد انتخاب كيفن مكارثي، تنتهي حالة من الفوضى لم يشهدها الكونجرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين.