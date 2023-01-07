07 يناير , 2023
انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي (أ ف ب).
انتُخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي ليل الجمعة السبت، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري.
وهنّأ الرئيس جو بايدن السبت مكارثي ودعاه إلى «الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين».
وقال الرئيس في بيان «أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي».
وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه.
وانتهت بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين.
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