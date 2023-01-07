شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: مدينة سوهاج الجديدة نموذجا مثاليا للمجتمعات الجديدة المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مصر افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة سوهاج ومن بينها مدينة سوهاج الجديدة، ليتوج هذا الافتتاح مختلف الجهود المبذولة على مدار العقديين الماضيين، والتي بدأت أولى خطواتها مع إصدار القرار الجمهوري رقم 196 لسنة 2000، والذي بموجبه تم تحديد المنطقة المستهدفة لإقامة التجمع العمراني الجديد على مساحة تقارب على 30 ألف فدان من الأراضي الصحراوية لوادي النيل، والواقعة إلى الجنوب الغربي لمدينة سوهاج، وتقدر الاستثمارات الإجمالية للمشروع حاليًا بحوالي 4.196 مليار جنيه.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مدينة سوهاج الجديدة تمثل نموذجًا مثاليًا للمجتمعات الجديدة المتكاملة، حيث حرصت الدولة عند تخطيط المدينة على تنويع أوجه النشاط الاقتصادي القائم بها، لتوفير أغلب معايير الاستدامة للمجتمع الحضري الناشئ، علاوة على توفير فرص العمل التي تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لقاطنيه، بما يضمن نمو وتوسع المدينة على مدار العقود القادمة.

مدينة متنوعة الأنشطة

تتميز مدينة سوهاج الجديدة بوجود عدد من كبير من الأنشطة الاقتصادية القائمة بها مثل النشاط الصناعي والنشاط التجاري والنشاط الخدمي بالإضافة إلى النشاط السكني والعقاري، وتعتبر الثروة العقارية السكنية في هذا الإطار هي أبرز الأصول المملوكة للقطاعين العام والخاص في مدينة سوهاج الجديدة وأكثرها عددًا، حيث قارب العدد الإجمالي للوحدات السكنية تامة التشييد أوائل العام المنصرم 2022 على 40 الف وحدة، ولقد استحوذ القطاع الخاص على أكثر 80% من جملة الاستثمار في العقار السكني، في حين لم تجاوز نسب مشاركة القطاعين الحكومي والعام اكثر من 17% بواقع 8340 وحدة فقط.

وكان للكيانات الاستثمارية الخاصة دور فاعل في تنمية الملف الإسكاني بالمدينة، حيث تم حتى عام 2021 تخصيص 14 قطعة قطع أرض بمساحات تتراوح ما بين 12 و250 فدانًا لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة سكنية، كما كان للكيانات الاستثمارية الصغيرة والمواطن العادي دور مهم في دعم عملية تطوير المدينة، حيث استحوذت هاتان الفئتان على أكثر من 20 ألف قطعة أرض فضاء صغيرة الحجم وذلك لبناء المباني السكنية، سواء كانت إسكانًا عائليًا أو إسكانًا بمشروع ابني بيتك أو إسكان متميز وفاخر.

كما يتوفر بالمدينة العديد من الأنشطة الخدمية التي يعتبر وجودها ضروريًا لتسهيل حياة المواطنين، وتأتي من بينها الخدمات العلاجية والصحية، لذلك نجد بمدينة سوهاج الجديدة مستشفى جامعي يسع 200 سرير طبي ويخدم مختلف التخصصات الطبية، وأيضًا مستشفى لعلاج أورام الأطفال تم تشييدها بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية لتسع 263 سريرًا، ليتخصص ذلك في تقديم الخدمات الخاصة بالغسيل الكلوي، والكشف بالمناظير، والعلاج الكيميائي، فضلًا عن تقديم خدمات العناية المركزة وإجراء العمليات الجراحية، وتشييد بالمدينة أيضًا 4 وحدات صحية ونقطة إسعاف ومركز صحي حضري، كما توجد مفاوضات مع عدد من الكيانات الاستثمارية لتشييد منشآت طبية خاصة، وذلك لزيادة تعزيز حالة الخدمات الطبية بالمدينة.

الأنشطة التجارية أخذت حيزًا مناسبًا من اهتمام إدارة المدينة، حيث جرى تشييد سوق حضاري لتجارة الحاصلات الزراعية بالجملة على مساحة 43 فدانًا بلغت قيمته التعاقدية قرابة 100 مليون جنيه، ويضم السوق 351 محلًا تجاريًا، تتنوع بين دكاكين لبيع الخضراوات والفاكهة وثلاجات وشوادر بالإضافة إلى مجموعة من المباني الخدمية الملحقة، كما عززت المدينة خدماتها التجارية من خلال تشييد عدد من المولات التجارية الموزعة بأنحاء المدينة وذلك بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص.

وكذلك حصل ملف التعليم على نصيب جيد من الرعاية، حيث قامت الدولة بتشييد جامعة سوهاج الجديدة، بالإضافة إلى التصريح للقطاع الخاص بتشييد جامعتين آخرتين جرى تشغيل واحدة منها بالفعل، بخلاف تشييد 17 مدرسة للتعليم ما قبل الجامعي، منها ثلاث مدارس حكومية للتعليم الأساسي، وثلاث مدارس خاصة لمختلف المراحل، كما ظهر اهتمام واضح بملف الأنشطة الترفيهية ومنها المنشآت الرياضية والاجتماعية، والتي كان من بينها ستة نوادٍ اجتماعية وخمسة ملاعب ثلاثية وأربع حدائق عامة.