شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة ولفرهامبتون وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي ليفربول تحدي قوي ومثير الليلة، حين يواجه نظيره ولفرهامبتون، ضمن منافسات الدور التمهيدي لمباريات كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث يأمل "الريدز" فى العودة إلى الطريق الصحيح، خاصة فى ظل تذبذب مستوي الفريق بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وتراجع نتائجه.

فى حين يسعي نادي ولفرهامبتون إلى تحقيق المفاجأة وتقديم عرضًا قويًا أمام الليفر، لا سيما فى ظل تراجع نتائج الفريق فى الآونة الأخيرة، مما قد يساعده الفوز فى مواجهة الليلة على إستعادة الثقة والظهور بشكل مغاير فى المباريات المقبلة، على أمل الهروب من شبح الهبوط والبقاء فى البيرميرليج.



موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

ومن المقرر أن يلاقي نادي ليفربول نظيره ولفرهامبتون اليوم السبت، ضمن مباريات دور ال 64 من منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة ولفرهامبتون

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورجن كلوب مباراة ولفرهامبتون القادمة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - جو جوميز - جويل ماتيب - ترنت ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: فابيو كارفاليو - فابينيو - جيمس ميلنر.

خط الهجوم: داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.