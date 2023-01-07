انت الان تتابع خبر يومان على انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان.. ما مصير موازنة 2023 والقوانين المعطلة؟ والان مع التفاصيل

بدأ مجلس النواب، يوم الخميس (2022- 12- 8)، عطلته التشريعية التي مضى 28 يوماً عليها لغاية الان، على أن يستأنف جلساته في يوم الاثنين المقبل (التاسع من كانون الثاني الجاري).وأفاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بأن الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية لمجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الاثنين المقبل، عبر مناقشة وإقرار عدد من القوانين.

وقالوا، إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب ستنتهي يوم غد الأحد، إلا أن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية سيبدأ يوم الاثنين المقبل المصادف 9 كانون الثاني الجاري".

*موازنة 2023

عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب أوميد أحمد أشار إلى أن "مجلس النواب يأمل أن ترسل الحكومة قانون الموازنة خلال الأيام الأولى من بداية الفصل التشريعي الثاني"، موضحاً أن "القوانين المعطلة والمهمة سيتم النظر فيها بعد تمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب".



الى ذلك، توقّع الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عدم ارسال مشروع قانون موازنة 2023 الى البرلمان خلال الشهر الحالي.

وقال المرسومي في تدوينة الخليج 365، إنه "يبدو ان مشروع قانون موازنة 2023 لن يرسل الى البرلمان خلال الشهر الحالي بسبب عدم الاتفاق على حصة كردستان وبسبب نفقاتها التشغيلية الكبيرة"، مبينا، "بس بالعراق تخلص السنة الثانية وبعدنه من غير موازنة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة لم تتسرع بإرسال موازنة 2023 إلى مجلس النواب لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية" لافتاً إلى أن "الموازنة ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري".

الافتراضات التي تقوم عليها الموازنة لغاية الان:-

*سعر الصرف الرسمي للدولار = 1450 دينار.

*سعر برميل النفط الخام المصدر = 65 دولار.

*الصادرات النفطية مع كردستان = 3.550 ملايين برميل يوميا.

*النفقات العامة = 180 ترليون دينار= 124 مليار دولار وهي الأكبر في تاريخ العراق.

*العجز في الموازنة = 40 تريليون دينار وهو الأكبر في تاريخ الموازنات".

