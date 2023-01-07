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السوداني يهنئ المسيحيين اتباع الكنيسة الشرقية: "تنوعنا مصدر قوتنا"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة تابعتها الخليج 365: "نهنئ أبناء العراق المسيحيين من أتباع الكنيسة الشرقية بأعياد الميلاد، يحتفل أبناء وطنهم معهم بهذه المناسبة".

وأضاف: "نفتخر بتعدّدنا ونعمل للحفاظ عليه ورعايته، بوصفه أحد أهم مصادر قوّتنا".


وختم رئيس مجلس الوزراء بالقول: "ميلاد مجيد أخواتي وإخوتي وكلّ عام وأنتم بألف خير".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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