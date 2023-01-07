انت الان تتابع خبر السوداني يهنئ المسيحيين اتباع الكنيسة الشرقية: "تنوعنا مصدر قوتنا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة تابعتها الخليج 365: "نهنئ أبناء العراق المسيحيين من أتباع الكنيسة الشرقية بأعياد الميلاد، يحتفل أبناء وطنهم معهم بهذه المناسبة".

وأضاف: "نفتخر بتعدّدنا ونعمل للحفاظ عليه ورعايته، بوصفه أحد أهم مصادر قوّتنا".



وختم رئيس مجلس الوزراء بالقول: "ميلاد مجيد أخواتي وإخوتي وكلّ عام وأنتم بألف خير".