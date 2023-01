انت الان تتابع خبر وفاة الممثل الأمريكي إيرل بوين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت عائلة بوين لموقع TMZ، بأنه كان يكافح سرطان الرئة المتقدم خلال الأشهر الأخيرة من حياته، حيث تم تشخيص إصابته في خريف عام 2022.

ولد إيرل بوين، في الـ 8 من أب 1941 في مدينة نيويورك، وتزوج من الممثلة كارول كين عام 1970، التي توفيت في العام 2001، ليتزوج من زوجته الثانية كاتي، وله ابنة واحدة وحفيدان.



اشتهر بوين بدور الطبيب النفسي، بيتر سيلبرمان، في فيلم The Terminator (1984)، وشارك في العديد من الأفلام أبرزها، Terminator 2، وTerminator 3، و Judgment Day، و Rise of the Machines، و My Stepmother Is an Alien، وBaywatch، و Santa Barbara، و The Odd Couple 2، وغيرها الكثير .