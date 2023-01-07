انت الان تتابع خبر ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهمين في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مركز شرطة نفط النجف، ضبطت وكراً لتهريب المشتقات النفطية وألقت القبض على متهمين اثنين كانا متواجدين داخل الوكر في محافظة النجف الأشرف".

وأضاف البيان، انه "تم التحفظ على عدد من الخزانات الحديدية والبلاستيكية مختلفة السعات، فضلا عن عجلة وماطورات سحب وتفريغ، ليتم ايداع المتهمين التوقيف مع حجز المضبوطات داخل ساحة حجز أحد مراكز شرطة النفط تمهيداً لإكمال الأوراق التحقيقية وعرضها على قاضي التحقيق المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

