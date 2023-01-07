انت الان تتابع خبر رغم العقوبات والاتهامات.. تبادل تجاري "هائل" بين إيران وأمريكا خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الوكالة اليوم السبت، عن تقرير لمكتب الإحصاء الأمريكي أن "حجم التبادل التجاري بين إيران وأمريكا بلغ 51.3 مليون دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2022 بنمو 38٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له".وقال المكتب إنه "تم تبادل بضائع بقيمة 37.2 مليون دولار في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2021".

وبحسب التقرير ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران في الأشهر الـ 11 من 2022 بنسبة 11٪، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021 إذ بلغت 40.3 مليون دولار بينما كانت 36.8 مليون دولار في 2021".

وأفاد مكتب الإحصاء الأمريكي بأن "صادرات إيران إلى أمريكا ارتفعت 10 أضعاف، وبلغت 11 مليون دولار فيما كانت 1.1 مليون دولار فقط خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2021".



وبحسب التقرير فإن "إيران احتلت المرتبة 175 بين وجهات تصدير السلع من الولايات المتحدة في 11 شهرًا من 2022 والمرتبة 171 من بين مصادر استيراد السلع".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغت الصادرات الأمريكية إلى إيران 4.7 مليون دولار، فيما بلغت الواردات من إيران 0.1 مليون دولار.

وحجم التجارة بين إيران وأمريكا ليس كبيراً مقارنة بإجمالي التجارة بين البلدين مع العالم، وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على إيران منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/مايو 2018، ولم تنجح الجهود الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الغربية ومن بينها الولايات المتحدة.