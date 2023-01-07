إحصائية رسمية بعدد مشتركي الهاتف النقال والانترنت عام 2021

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، مشاركة أكثر من 40 مليون مشترك في خدمة الهاتف النقال و(20) مليون مشترك في خدمة الانترنت خلال عام 2021.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوزارة أعلنت عن أعداد الهواتف الثابتة وأعداد المشتركين في خدمة الانترنت، وأعداد البدالات، والطرود البريدية، بحسب التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء والذي غطّى عام 2021 مقارنة مع العام الذي سبقه 2020".

وكانت أبرز المؤشرات التي تضمنها التقرير كالآتي:

- بلغ عدد المشتركين لخطوط الهاتف النقال للشركات العاملة في العراق بما فيها إقليم كردستان (40.7) مليون مشترك في حين بلغت الكثافة الهاتفية لتلك الهواتف لكل 100 شخص (98.8) لسنة 2021 .

- بلغ عدد المشتركين لخطوط خدمة الانترنت للهاتف النقال للشركات العاملة في العراق (20.3) مليون مشترك لسنة 2021.

- بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت (سعة البدالات) (2.243) مليون خط لسنة 2021 مقابل (2.151) مليون خط سنة 2020 بنسبة ارتفاع (4.3%).

- بلغ عدد البدالات (283) بدالة سنة 2021 مقابل (280) بدالة لسنة 2020 بنسبة ارتفاع بلغت (1.1%).

- شكلت محافظتا ديالى والنجف أعلى نسبة من الكثافة الهاتفية للهواتف الثابتة حيث بلغت (12.8) و(10.1) على التوالي لعموم العراق عدا إقليم كردستان.

- بلغت الكثافة الهاتفية للهواتف الثابتة لعموم العراق عدا إقليم كردستان (6.3) لكل 100 شخص سنة 2021 ، وتشكل محافظتا ديالى والنجف أعلى نسبة من الكثافة الهاتفية حيث بلغت (12.8) و (10.1) على التوالي.

- بلغ اجمالي الطرود البريدية الدولية (12047) طرداً بريدياً سنة 2021 منها (8814) طرد بريدي وارد و (3233) طرداً بريدياً صادراً .

- بلغ عدد المشتركين لخطوط الهاتف اللاسلكي للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية (امنية + وطنية) (644.8) الف مشترك لسنة 2021 •

- بلغ عدد مودعي صناديق التوفير في العراق (89) الف مودع سنة 2021 مقابل (128) الف مودع سنة 2020 بانخفاض بلغت نسبته (30.5%).

- بلغ عدد مكاتب الخدمة الهاتفية في العراق (176) مكتب سنة 2021 منها (56) مكتب في محافظة بغداد و (120) مكتب موزعة على باقي المحافظات.

- بلغ عدد المكاتب البريدية (259) مكتبا بريديا سنة 2021 مقابل (282) مكتب بريدي سنة 2020 بانخفاض بلغت نسبته (8.2%).