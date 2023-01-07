انت الان تتابع خبر عودة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تود أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 800م، بعد توقفها صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار".



وكانت إدارة مطار بغداد الدولي قد أعلنت اليوم السبت، إيقاف الحركة الملاحية في المطار بسبب الظروف الجوية.