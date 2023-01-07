انت الان تتابع خبر تاريخ المواجهات والموعد.. تفاصيل مباريات "خليجي 25" اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويلتقي منتخب البحرين منافسه الإمارات ثم يلعب منتخب قطر ضد الكويت في المجموعة الثانية.

وانطلقت البطولة بتعادل منتخبي العراق وعمان دون أهداف، كما فاز منتخب السعودية على حساب اليمن بنتيجة 2/0.

أبرز ملامح مواجهتي المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي، فإلى السطور التالية:



الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين منتخبي البحرين والإمارات على ملعب (الميناء)، الساعة 16:15 اليوم السبت، بتوقيت العراق والبحرين 17:15 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة السومرية الفضائية، وقناة الكأس1 بصوت المعلق خالد الحدي، وقناة دبي الرياضية ١، وقناة الكويت الرياضية.

وتنقل أيضًا عبر قناة Ksa Sports 1 بصوت المعلق عبد العزيز الزيد، وقناة عمان الرياضية بصوت المعلق سالم السالمي، وقناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.



وتقام مباراة الكويت وقطر على ملعب (الميناء) الساعة 19:15 بتوقيت العراق وقطر والكويت.

وتنقل المباراة عبر قناة السومرية الفضائية، وقناة الكأس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة أبو ظبي الرياضية ١ بصوت المعلق محمد الشامسي، وقناة دبي الرياضية 1.

وتنقل أيضًا عبر قناة "Ksa sports 2" بصوت المعلق فهد العنزي، وقناة عُمان الرياضية بصوت المعلق محمد الريامي، وقناة الكويت الرياضية.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي البحرين والإمارات كان آخرها، يوم 16 نوفمبر 2020، وفاز منتخب البحرين بنتيجة 3/1.

وتقابل المنتخبان من قبل في بطولة كأس الخليج 16 مرة فاز خلالها منتخب الإمارات في 7 لقاءات مقابل 6 انتصارات للبحرين و3 تعادلات.

وبدأت مواجهات المنتخبين في بطولات كأس الخليج في نسخة 1974 وانتهت بفوز الإمارات بنتيجة 4/0، كما فاز منتخب البحرين بنتيجة 3/2 في نسخة خليجي 1976، ثم فاز منتخب البحرين بنتيجة 3/0 في نسخة 1979، كما تغلب البحرين بنتيجة 3/2 في نسخة 1983.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في نسخة 1984، ثم فاز منتخب الإمارات بنتيجة 3/1 في نسخة 1986، وأيضًا تغلب بنتيجة 2/0 في نسخة 1988، وتغلب منتخب البحرين بنتيجة 1/0 في نسخة 1990.

وفاز منتخب الإمارات بنتيجة 2/0 في نسخة 1992، ثم تعادلا دون أهداف في نسخة 1994، وبنتيجة 1/1 في نسخة 1996، وفاز منتخب الإمارات بنتيجة 1/0 في نسخة 1998، ورد منتخب البحرين بالفوز بنتيجة 2/1 في نسخة 2002.

وحقق منتخب البحرين الفوز بنتيجة 3/1 في نسخة 2004 بالكويت، ثم رد منتخب الإمارات بنفس النتيجة في نسخة 2010، وفاز منتخب الإمارات بنتيجة 2/1 في نسخة 2013.

ويشهد التاريخ أيضًا على مواجهات بالجملة بين منتخبي الكويت وقطر آخرها في بطولة غرب آسيا العام 2014 وفاز منتخب قطر بنتيجة 3/0.

وعلى صعيد بطولة كأس الخليج العربي، تقابل المنتخبان 19 مرة يتفوق خلالها منتخب الكويت بواقع 11 مباراة مقابل 6 انتصارات من نصيب منتخب قطر وتعادلين.

وتقابل المنتخبان في النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج العام 1970، وفاز منتخب الكويت بنتيجة 4/2، ثم تغلب الأزرق الكويتي في النسخة الثانية العام 1972 بنتيجة 5/0.

وحقق المنتخب الكويتي الفوز بنتيجة 1/0 في نسخة 1974، ثم تفوق بنتيجة 4/0 في نسخة 1975، وتكرر التفوق في نسخة 1979 بنتيجة 3/1.

وحقق منتخب قطر أول انتصار على الكويت في بطولات خليجي في نسخة 1982 بنتيجة 2/1، وكرر التفوق بنفس النتيجة في نسخة 1984.

وفاز منتخب الكويت بنتيجة 2/1 في نسخة 1986، ثم تعادلا بنتيجة 1/1 في نسخة 1988، وتفوق منتخب الكويت بنتيجة 2/0 في نسخة 1990.

وحقق منتخب قطر الفوز بنتيجة 4/0 في نسخة 1992، بينما فاز منتخب الكويت بنتيجة 2/1 في نسخة 1994، وتغلب بنتيجة 1/0 في نسخة 1996، ثم فاز منتخب الكويت بنتيجة 6/2 في نسخة 1998.

وحقق منتخب قطر الفوز بنتيجة 1/0 في نسخة 2002، وتقابلا في نسخة 2004 الأولى بالكويت، وفاز منتخب قطر بنتيجة 2/1، وتغلب منتخب قطر في نصف نهائي نسخة 2004 الثانية بنتيجة 2/0، وفاز منتخب الكويت بنتيجة 1/0 في نسخة 2010.

البحرين ضد الإمارات

يخوض منتخب الإمارات منافسات النسخة رقم 25 في بطولة كأس الخليج العربي للمرة الرابعة والعشرين، وفاز باللقب مرتين في نسختي 2007 و2013، بينما يشارك منتخب البحرين للمرة الخامسة والعشرين ولم يغب عن أي نسخة وفاز باللقب في نسخة 2019.

وقال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لمنتخب الإمارات، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المواجهة ستكون صعبة ضد حامل اللقب، خاصة أن المنتخب البحريني لديه قدرات مميزة، ولكن المنتخب الإماراتي سيلعب لفرض أسلوبه، كما أن ضربة البداية مهمة في البطولات المجمعة.

ويغيب عن صفوف منتخب الإمارات لاعبه فابيو ليما لعدم الجاهزية البدنية بشكل مكتمل خاصة أنه عائد من الإصابة بحسب ما أعلن أروابارينا.

ويعتمد منتخب الإمارات على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه الرباعي وليد عباس وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني وأحمد جميل في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ماجد حسن وماجد حسن وعبدالله رمضان، بينما يقود خط الهجوم كايو كانيدو وسباستيان تيغالي وحارب عبدالله.

وقال البرتغالي هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب البحري، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المنتخب الاماراتي يلعب كرة جيدة ومستقر وثابت ونتائجه جيدة، مؤكدًا أن المنتخب البحريني استعد للبطولة قبل انطلاقها بعشرة أيام ويسعى إلى رفع مستواه خلال البطولة.

ويعتمد منتخب البحرين على تشكيلة تضم حارس المرمى سيد جعفر، وأمامه الرباعي وليد الحيام وسيد ضياء وأمين بن عدي وسيد رضا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط علي حرم وبجواره عبدالوهاب المالود وعلى الأطراف جاسم الشيخ ومحمد جاسم، مع ثنائي الهجوم علي مدن وعبدالله يوسف.

وقال محمد عبدالعظيم ( عظيمة) مدرب الأهلي البحريني الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن اللقاء سيكون متكافئًا خاصة أن منتخب البحرين حامل اللقب ولديه طموح لتقديم بداية قوية وهو نفس حال منتخب الامارات.

وتوقع عظيمة تألق أصحاب الخبرات مثل تيغالي والمالود موضحًا أن المنتخب الأكثر هدوءًا وتنظيمًا داخل الملعب سيخرج فائرًا .

قطر ضد الكويت

يسعى منتخب قطر لبداية جيدة في البطولة التي يشارك بها للمرة الخامسة والعشرين بالعلامة الكاملة، وحقق اللقب من قبل في نسخ 1992 و2004 و2014.

وقال البرتغالي برونو بينيرو المدير الفني للمنتخب القطري، إن فريقه لم يستعد بالشكل المطلوب لخوض بطولة كأس الخليج نتيجة ضيق الوقت.

وأكد أن بطولة الخليج دائمًا قوية وصعبة لأن الجميع يملك الرغبة في تحقيق الفوز باللقب موضحًا أن مواجهة الكويت في أول اختبار بالبطولة ستكون شرسة وقوية.

ويعتمد منتخب قطر على تشكيلة تضم حارس المرمى مشعل يرشم، وأمامه الثلاثي طارق سلمان ومصطفى طارق ويوسف عبدالرازق في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عاصم ماديبو وبجواره إسماعيل محمد وعلي أسد وتميم منصور، بينما يقود خط الهجوم أحمد علاء وحازم أحمد وأحمد فاضل.

وقال البرتغالي روي بينتو المدير الفني لمنتخب الكويت في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المنتخب الكويتي يسعى لبداية مثالية في البطولة بحسم النقاط الثلاث مبديًا احترامه الشديد لمنتخب قطر.

ويخوض منتخب الكويت البطولة أيضًا للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه وهو الأكثر تتويجًا برصيد 10مرات آخرها العام 2010.

ويعتمد منتخب الكويت على تشكيلة تضم حارس المرمى سليمان عبدالغفور، وأمامه الرباعي فهد الهاجري وسلطان العنزي وخالد إبراهيم وحمد القلاف في الدفاع.

ويقود خط الوسط مهدي دشتي وعبد الله الفهد وأحمد الظفيري وعلي خلف، مع ثنائي الهجوم عيد الرشيدي وشبيب الخالدي.