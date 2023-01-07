شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعي لمداواة جروحه فى مواجهة ولفرهامبتون الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي ليفربول تحدي قوي ومثير الليلة، حين يواجه نظيره ولفرهامبتون، ضمن منافسات الدور التمهيدي لمباريات كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث يأمل "الريدز" فى العودة إلى الطريق الصحيح، خاصة فى ظل تذبذب مستوي الفريق بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وتراجع نتائجه.

فى حين يسعي نادي ولفرهامبتون إلى تحقيق المفاجأة وتقديم عرضًا قويًا أمام الليفر، لا سيما فى ظل تراجع نتائج الفريق فى الآونة الأخيرة، مما قد يساعده الفوز فى مواجهة الليلة على إستعادة الثقة والظهور بشكل مغاير فى المباريات المقبلة، على أمل الهروب من شبح الهبوط والبقاء فى البيرميرليج.



كلوب يحذر لاعبيه من المفاجأت

وحرص المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على تحذير لاعبيه من مفاجأت الكأس فى مواجهة الليلة، حيث أكد أن مواجهة ولفرهامبتون لن تكون سهلة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن مباريات الكأس لا تنطبق عليها أي معايير أو أرقام قبل المباراة.



موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

ومن المقرر أن يلاقي نادي ليفربول نظيره ولفرهامبتون اليوم السبت، ضمن مباريات دور ال 64 من منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.