شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات جنيه استثمارات لمحافظة الأقصر 22/23.. خدمات الصرف الصحى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 استثمارات لمحافظة الأقصر بنحو 3 مليارات جنيه، حيث تأتي الخدمات الأخرى وخدمات الصرف الصحي على رأس القطاعات الموجه إلها الاستثمارات بنسبة تربو علي 55% من الإجمالي.

وتتمثل أهم المشروعات المستهدفة في الآتي:

1- الخدمات الصحية

- استكمال المراكز الطبية المتخصصة إحلال وتجديد وتطوير وتجهيز منشآت التأمين الصحي الشامل.

- توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات والمراكز والوحدات وتجهيز غرف فندقية وتجهيز استراحة وكافتيريا لخدمة المرضى والزوار.

- إنشاء مركز متخصص لعلاج الكلى والمسالك البولية.

- تطوير المستشفيات الجامعية

2- مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي

- تطوير وحماية مجرى نهر النيل، وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجاري المائية.

- المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع. إنشاء وإحلال محطات الرفع.

- إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى

يشار إلي أن خطة التنمية تُوجّه استثمارات حكومية قدرها نحو مليار جنيه خلال عام 22/23 لتنمية محافظات الصعيد، وتُموّل الخزانة العامة منها نسبة 28.2% من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 40 مليار جنيه.

وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر (59.2%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد وبقيمة 28.6 مليار جنيه، ويليه إقليم شمال الصعيد بنسبة 23.7 % وذلك بإجمالي (11.4 مليار جنيه)، في حين الاستثمارات الحكومية لإقليم وسط الصعيد النسبة المتبقية (17.1% ) بقيمة حوالي 8.2 مليار جنيه.