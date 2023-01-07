انت الان تتابع خبر الجولة الـ 15 تقف لجانب الجمهوريين.. "مكارثي" رئيسا لمجلس النواب الأمريكي والان مع التفاصيل

وجاء هذا النجاح، بعد ساعات من فشله بالحصول على الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأميركي، وذلك خلال الجولة 14 من التصويت.

وأصبح قادرا على أن يُنتخب بأصوات أقل من نصف أعضاء مجلس النواب فقط لأن 5 في حزبه حجبوا أصواتهم، ولم يدعموا مكارثي كزعيم، ولكن أيضًا لم يصوتوا لمنافس آخر.

ووفقا للتقارير، فقد جاء فوز مكارثي، البالغ من العمر 57 عاما، بفارق 216 – 211.

وكان مكارثي قد فشل يوم الجمعة في جمع الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، ما أثار على الفور توترات قوية داخل القاعة.

ومباشرة بعد فشله في جلسة الانتخاب الـ14، وجه مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتهام إلى مجموعة من النواب الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق، دونالد ترامب، والذين يُعرقلون انتخابه.



وتسود الكابيتول، الذي اجتاحه أنصار لترامب قبل عامين، فوضى من نوع آخر، ويسعى إلى الخروج من الشلل الذي يغرق فيه جراء الانقسامات في صفوف الجمهوريين.

وللمرة الأولى يوم الجمعة، بدا أن مكارثي، الأوفر حظا للفوز بالمنصب خلفا لنانسي بيلوسي، قد حقق تقدما في ترشحه، في يوم رابع من نقاشات غير مسبوقة.