انت الان تتابع خبر رغم التنازلات.. الجمهوريون يخفقون للجولة الـ 14 بتمرير رئيس الكونغرس الأمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت هزيمة مكارثي محرجة هذه المرة لتأكيده التأمين على الأصوات اللازمة لقيادة مجلس النواب الأمريكي وتوقعه الفوز.

وحصل مكارثي على 216 صوتًا، أي أقل من العدد المطلوب للفوز، حيث صمد فصيل صغير من اليمينيين المتشددين على الرغم من وعده بخفض الإنفاق والتنازلات الأخرى.



وسلطت النتيجة الضوء على انقسامات الجمهوريين، وأثارت تساؤلات حول قدرتهم على الحكم، في سابقة لم تحدث لم تحدث منذ عام 1859.

ما الخطوة التالية؟

ولم يتضح على الفور ما هي الخطوة التالية للجمهوريين، لكنهم سيحتاجون إلى اجتذاب أصوات إضافية خلال الساعات المقبلة أو المحاولة مرة أخرى في الأيام المقبلة.

ويمكن أن يتحول الحزب إلى مرشح محتمل آخر، مثل ستيف سكاليس صاحب المركز الثاني، بعد مكارثي أو المحافظ الشهير جيم جوردان، الذي تم ترشيحه مرارًا وتكرارًا من قبل المتشددين هذا الأسبوع.



وأدى أداء الجمهوريين الضعيف جدا في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى حصولهم على أغلبية ضئيلة، أعطت قوة كبيرة للمتشددين اليمينيين الذين عارضوا قيادة مكارثي.

ويتهمونه بأنه منفتح للغاية على التسوية مع الرئيس جو بايدن والديمقراطيين، الذين يسيطرون أيضًا على مجلس الشيوخ.

وجاء التصويت الفاشل في الذكرى السنوية الثانية للهجوم الذي وقع في 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، عندما اقتحمت حشد عنيف الكونجرس في محاولة لقلب خسارة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.

لكن مكارثي اقترح تنازلات من شأنها أن تقلل من سلطته وتعزز نفوذ أولئك الذين عارضوه ، بحسب مصادر مشاركة في المحادثات.