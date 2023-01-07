شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة للتحقيق مع المعالج النفسي حال الإخلال بمهام رعاية المريض.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رعاية المريض النفسى، إجراءات وضمانات لحماية المريض ورعايته، كما حدد حقوق المريض النفسى، ويتضمن تشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين، لوضع حزمة من الضوابط لعمل غير الأطباء بشأن تقديم خدمة رعاية المريض النفسى.

وينص قانون رعاية المريض النفسى، على تشكيل لجنة "تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين"، تتولى الاختصاصات الآتية

1) وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين.

2) تحديد البرامج التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة لغير الأطباء النفسيين.

3) التحقيق مع المعالج المرخص له ممن يخل بأحكام هذا القانون أو بمعايير أو أخلاقيات مزاولة المهنة.

4) تشكيل مجالس التأديب.

ويكون للجنة أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة والسكان تتولى تلقى طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصوره بسجلات قيد للتراخيص الصادرة وتجديده

وحدد قانون رعاية المريض النفسى عقوبة المعالج النفسى حال ارتكاب مخالفة بقيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.