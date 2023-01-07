شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال 100 من عناصر داعش.. "سوريا الديمقراطية" تضرب بقوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، الجمعة، عن اعتقال أكثر من 100 "إرهابي" من داعش.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية أمنية تحت اسم "صاعقة الجزيرة" الأسبوع الماضي، في أعقاب إفشال محاولة تنظيم "داعش" تحرير عناصر له من سجن في الرقة التي كانت تعد معقل التنظيم.

ويسعى المقاتلون الأكراد للتأكيد على دورهم كشريك للدول الغربية في حملتها ضد التنظيم الإرهابي، وبينما تواصل تركيا التهديد بشن هجوم جديد يستهدف مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إنه خلال عمليات التمشيط ومداهمة الأوكار الإرهابية ألقت قوّاتنا القبض على 154 عنصرًا مطلوبًا للقضاء.

ومن بين الموقوفين 102 من عناصر خلايا تنظيم "داعش" و27 شخصا يشتبه في توفيرهم الدعم اللوجستي والدعائي، على ما جاء في بيان.

وقام مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط 55 من القرى والمزارع في الشرق "وكذلك مساحات واسعة من الحدود السورية العراقية" وفق البيان.

وأكد المقاتلون الأكراد أن العملية نُفذت بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، رغم عدم صدور تأكيد فوري من التحالف.

وأضافوا أن العملية أفشلت هجمات كانت ستستهدف مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقطنهما غالبية من الأكراد، خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.

ويُعد هجوم الرقة الأخير الأكبر ضد سجن منذ الهجوم الذي شنه العشرات من مقاتلي التنظيم على سجن غويران في مدينة الحسكة في يناير/كانون الثاني 2022، وأسفر عن فرار العشرات من السجناء المنتمين للتنظيم ومقتل المئات من الطرفين.

والأسبوع الماضي، قتل 12 من عمال حقل نفطي تحت سيطرة الحكومة السورية جراء هجوم مباغت نُسب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا.