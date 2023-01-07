شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: مشاهد اقتحام الكونجرس بدت وكأنها "فيلم خيالي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مشاهد اقتحام مبنى الكونجرس بدت وكأنها "فيلم خيالي"، مؤكدا أنه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال احتفال الرئيس بايدن، الجمعة، بمرور عامين على اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021.

ولا تزال الشرطة الأمريكية تبحث عن 350 متورطًا فيه، إضافة إلى مشتبه بوضع قنابل يدوية الصنع على مقربة من مقرّ الكونجرس عشية الهجوم.

وأعلن وزير العدل ميريك جارلاند في بيان نُشر الأربعاء، أن أكثر من 950 شخصًا أوقفوا خلال الأشهر الـ24 الأخيرة.

وحوكم أكثر من ثلثهم بتهم متنوّعة تتراوح بين تلك البسيطة مثل "اقتحام الكونجرس" وصولًا إلى إثارة "الفتنة"، وحُكم على 192 شخصًا بالسجن، وفق ما جاء في بيان منفصل صادر عن المدعي الفيدرالي في واشنطن الذي يُشرف على تحقيق واسع النطاق.

وأضاف الوزير جارلاند: "عملنا لم ينتهِ ونبقى مصمّمين على ملاحقة جميع أولئك المسؤولين عن الهجوم على ديمقراطيتنا".

ولا تزال الشرطة الأمريكية تسعى للتعرّف على 350 مشتبهًا بارتكاب أعمال عنف في الكابيتول، بينهم 250 ضد شرطيين وطلبت مرة جديدة الأربعاء مساعدة الرأي العام.

وزاد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قيمة المكافأة خمس مرّات فارتفعت من 100 ألف إلى نصف مليون دولار، مقابل الحصول على أي معلومة تسمح بتوقيف الشخص الذي وضع القنبلة اليدوية الصنع مساء الخامس من يناير 2021، قرب مقرَّي الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ولم تنفجر أي منها وقد يكون الهدف من وضعها آنذاك فقط إبعاد الشرطة عن الكابيتول قبيل الهجوم.