شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يحذر العالم من تداعيات استمرار حرب أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، من تداعيات الحرب الأوكرانية على العالم حال استمرارها خلال العام الجاري أو ما بعده.

ومرسلا رسائل طمأنة إلى شعبه، قال السيسي في كلمته بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية (شمال القاهرة) بثتها قنوات تلفزيونية محلية إن الناس "تشعر بالقلق والخوف.. وهذا أمر مبرر"، وطمأن المصريين مضيفا "لا نخفي عليكم (المصريين) شيئا".

وزار السيسي الكاتدرائية لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما صافح عشرات الأقباط بمجرد وصوله كما التقط صورا سيلفي مع عدد منهم، وسط استقباله بأعلام مصر ولافتات التحية والترحيب.

وناشد السيسي جميع المصريين عدم الإصغاء إلى كل من يتحدث في الشأن العام خاصة الأشخاص الذين خارج دائرة المسؤولية.

وقال: "الأزمة الكبيرة في العالم حاليا تأثيراتها ضخمة جدا. الدنيا بعدها ستكون مختلفة عما قبلها.. الأزمة الاقتصادية ستؤثر على دول كثيرة حال استمرار الحرب في العام الجاري أو ما بعده".

وأكد الرئيس المصري أن مصر تسير على الطريق الصحيح وإن كانت تعاني.