شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زعيم طالبان للأمير هاري: قتلانا بشر وليسوا "قطع شطرنج" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثار وصف الأمير هاري الأشخاص الذين كان يقتلهم خلال خدمته العسكرية ضمن صفوف الجيش البريطاني في أفغانستان بـ "قطع الشطرنج" غضب حركة طالبان.

وأحدث هاري بسبب مذكراته "سبير" حالة من الغضب من مختلف الأوساط ومنها مؤيدو النظام الملكي المخلصون وكثير من البريطانيين وصولا لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.

وقال الأمير البريطاني في مذكراته إنه قتل 25 من مقاتلي حركة طالبان في أثناء خدمته في أفغانستان مع الجيش البريطاني، مشيرا إلى أنه لم ينظر إلى المقاتلين على أنهم أشخاص، ولكن بدلا من ذلك على أنهم "قطع شطرنج" كان يزيلها من اللوحة.

ورد زعيم حركة طالبان، أنس حقاني، على الأمير هاري بتغريدة قال فيها: "هاري! من قتلتهم لم يكونوا قطع شطرنج، كانوا بشرا، لديهم عائلات كانت تنتظر عودتهم.. من بين قتلة الأفغان، لا يتمتع الكثيرون بخلق الكشف ضميرهم والاعتراف بجرائم الحرب التي ارتكبوها".

وتابع: "أبرياؤنا كانوا قطع شطرنج لجنودكم وقياداتكم العسكرية والسياسية، ومع ذلك، فقد هُزمت في (لعبة) المربع الأبيض والأسود".

وأضاف: "لا أتوقع أن تستدعيك (يقصد الأمير هاري) المحكمة الجنائية الدولية أو أن يدينك نشطاء حقوق الإنسان، لأنهم صم وعمي عنك، لكن نأمل تذكر هذه الفظائع في تاريخ البشرية".