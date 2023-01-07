شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: مشروعات التنمية بسوهاج حققت أحلام أهالى المحافظة وفتحت أبواب التوظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس عبد الفتاح لمحافظة سوهاج بالتاريخية، وكان حديثه من نابعاً من القلب عن أهالي الصعيد والذي لقي ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع أبناء وجماهير صعيد مصر، ومن مواطني سوهاج، موضحا أن الرئيس السيسى حقق أحلام وطموحات المحافظة من خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى التي تمت ونفذتها الدولة في محافظة سوهاج وعدد من القرى النموذجية.

وشدد أن زيارة الرئيس تأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في قرى الصعيد ورفع مستوى معيشتهم، مؤكداً أن صعيد مصر أصبح فى بؤرة اهتمامات القيادة السياسية وحظى باهتمام شديد وغير مسبوق من القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية، حيث ضخت الدولة منذ عام 2014، مليارات الجنيهات لتطوير القرى المصرية في محافظات الصعيد المختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة بهدف توطين التنمية وتوفير الخدمات والمرافق لملايين المواطنين.

ولفت إلى أن الحكومة نجحت فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات فى كافة القطاعات لتنمية محافظات الصعيد بالمئات من المشروعات لتوفير حياة لائقة للمواطنين وتحسين جودة الحياة لهم باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص استثمارات كان لها آثارها الايجابية فى أحداث تنمية حقيقية وملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.

وأشاد بحرص الرئيس السيسى على زيارة قرية أم دومة التابعة لمركز طما والتى تعد أول قرية نموذجية حضارية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" حيث تم الانتهاء من تنفيذ 18 مشروعًا خدميا فى القرية وتوابعها من تعليم وصحة والطرق ورياضة وتبطين الترع ومجمعات خدمية ومكتبة متطورة وغيرها، مضيفا أن المبادرة الرئاسية تعمل بكل جدية من أجل تغيير واقع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

ويؤكد النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة سوهاج، ستصبح فاتحة خير وفير لسوهاج وشبابها خاصة وأن الرئيس السيسى كلف الحكومة بسرعة استكمال المشروعات وإزالة المعوقات أمام المدن الصناعية والعمل على استقبال مشروعات أخري عملاقة لتستوعب أكبر عدد من الوظائف المتنوعة لشبابنا فى سوهاج .

وأعرب " قورة " عن سعادته بزيارة الرئيس السيسى لسوهاج والتى كانت من أطول الزيارات التي تمت للمحافظات الأخري، حيث تنوع برنامج الزيارة ليشمل كافة ما يتمني أن يراه كل سوهاجي من رئيس وطني، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة في سوهاج غيرت الواقع في كل القطاعات المختلفة بداية من قطاع التعليم والصحة وحتى قطاعات الري والصرف ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة وغيرها من المشروعات.

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة إن إجمالي تكلفة المشروعات التي تمت في سوهاج حوالي 60 مليار جنيه في سبع مراكز في المحافظة ويمثلون حوالي 65٪ من نسبة السكان في المحافظة، كما شملت المبادرة بإقامة أكثر من 10800 مشروع موزعين على 30 مركزاً قروياً و181 قرية، وعلى أكثر من 1123 قرية ونجع، موجهاً التحية للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بتنفيذ مدينة سوهاج الجديدة خاصة وأن هذه المدينة ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية على مستوى محافظة سوهاج وسيكون لها دورها الكبير فى الحد من الكثافة السكانية الكبيرة داخل عاصمة سوهاج.

وأوضح أن مدينة " الكوامل " هي إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تتميز بموقع استراتيجي حيث تعتبر البوابة الغربية لمحافظة سوهاج خاصة أن الموقع المتميز لهذه المدينة الذى يقع فى قلب المخطط الاستراتيجى للمحافظة ساهم على إحكام شبكة الطرق التي ربطتها بسوهاج الأم، منها طريق يبلغ طوله 8.3 كم، وبمطار سوهاج الدولى بطريق يبلغ طوله 7.5 كم. والطريق المار أمام المدينة بطول 14 كم حتى الصحراوى الغربي "القاهرة - أسوان".

ووجه النائب أحمد عبد السلام قورة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ،على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتنمية الصعيد ودعم أبنائه وتوفير فرص عمل لهم ورفع التهميش عنه حتى أصبحوا يعيشون حياة جديدة كانوا يحلمون بها عبر سنوات طويلة مضت، ممزوجة بأحلام بعيدة المنال تحققت على أرض الواقع يشهد بها الجميع دون استثناء، واصفاً الرئيس السيسى بقائد التنمية والتعمير بالصعيد الذي ظل يحلم بالتنمية سنوات طويله واستطاع تحويل الحلم لواقع يلمسه كل مواطن في صعيد مصر .