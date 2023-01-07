شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات عسكرية أمريكية جديدة إلى أوكرانيا.. وزيلينسكي: هذا ما نريده فعلًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية بأكثر من 3.75 مليار دولار إلى أوكرانيا ودول متضررة من العملية العسكرية الروسية.

وقال بلينكين في بيان، إنه يسمح بسحب الأسلحة والمعدات الأمريكية إلى أوكرانيا.

وتشمل المساعدات الجديدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية وأنظمة مدفعية وناقلات جند مدرعة وصواريخ أرض-جو وذخيرة وعناصر أخرى لدعم كييف.

كما ستصل قيمة المساعدات 2.85 مليار دولار.

بدورها، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن تسليم مدرعات برادلي القتالية إلى أوكرانيا سيستغرق بضعة أشهر.

وأشارت في بيان الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخل عن أهدافه في أوكرانيا، مستشهدا بأن أوكرانيا شهدت اليوم اشتباكات رغم إعلان موسكو وقف إطلاق النار.

بدوره، أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن امتنانه من القرار الأمريكي الأخير.

وقال في خطابه المصور، إن قرار واشنطن تزويد بلاده بمدرعات برادلي هو ما تحتاجه بالضبط.

كما تابع زيلينسكي أن الإعلان الرسمي يظهر أن زيارته لواشنطن الشهر الماضي أسفرت عن نتائج ملموسة، وفق قوله.

يشار إلى أنه بتلك الأرقام ترتفع قيمة المساعدات الأمريكية للجهود الحربية الأوكرانية إلى مليارات الدولارات.

وكانت وزلرة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل أشهر، أن المساعدة الأمريكية ستدعم العمليات الحكومية الأساسية وتساهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني، وستعزز المقاومة الأوكرانية.

يذكر أن المساعدات الغربية كانت تدفّقت على كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي، إلا أن حدتها زادت إلى حد كبير بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة إلى بلاده في أكتوبر الماضي.