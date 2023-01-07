الرئيس المصري يحذر من أزمة اقتصادية في "دول كثيرة" إذا استمرت حرب أوكرانيا

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، من تأثر "دول كثيرة" بأزمة اقتصادية حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2022.



جاء ذلك خلال كلمة متلفزة أثناء حضوره جزءا من قداس ليلة عيد الميلاد الرئيسي بالبلاد، والذي ترأسه بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، من داخل كاتدرائية العاصمة الجديدة شرقي القاهرة.



وعقب تقديمه التهنئة بعيد الميلاد، وجه السيسي خطابا للمصريين قائلا: "أرى وأسمع أن الناس في مصر قلقة وخائفة (..) من فضلكم لا تخافوا وأنا سعيد بخوفكم على مصر".



وطمأن المصريين بأمرين قائلا: "أولا ربنا موجود وهو أعز وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة لنا ونحن نعمل لنستحق ذلك، وثانيا إننا كحكومة ودولة حريصون على التعامل مع الأزمة الكبيرة الموجودة بالعالم".



وأضاف: "الأزمة الموجودة بالعالم (جراء حرب أوكرانيا) تأثيراتها ضخمة، والأحوال ستبقى بعدها مختلفة عما قبلها، والأزمة الاقتصادية ستؤثر في دول كثيرة لو الحرب استمرت هذا العام أو أكثر".



وعن الأوضاع بمصر، أضاف السيسي: "الحمد لله نسير بشكل جيد وإن كنا نعاني، ولكن لا نخاف ولا نقلق ولا نسمع للشائعات".



ووفق مراقبين، تأثرت مصر التي تعتمد على استيراد القمح والزيوت لا سيما من أوكرانيا وروسيا، بتداعيات حربهما مثل دول بالمنطقة، وأطلقت الحكومة عدة مبادرات للحماية الاجتماعية عبر رفع رواتب وتدعيم سلع وإطلاق حملات رقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.



في سياق متصل، يحتفل أقباط مصر في مختلف كنائس وأديرة البلاد بليلة عيد الميلاد تحت حراسة أمنية مشددة، بينما تزينت دور عبادة ومتاجر بـ"أشجار الكريسماس"، وسط أجواء احتفالية في مختلف الشوارع بحلول العيد، وفق إعلام محلي.



ويحتفل مسيحيو مصر وفق التقويم الشرقي بعيد الميلاد ليلة 7 يناير/ كانون الثاني كل عام، وبحسب تقديرات كنسية يبلغ عددهم نحو 15 مليونا، من إجمالي عدد السكان البالغ 103 ملايين نسمة.



(الاناضول)

