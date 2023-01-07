انت الان تتابع خبر قطر تشيد بالتنظيم الجيد لبطولة كأس الخليج العربي الـ25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن السفير قوله: أن "البطولة تشهد أجواء إيجابية وتنظيما عاليا على كافة المستويات، بداية من استقبال الوفود المشاركة، وتهيئة جميع الأمور اللوجستية والملاعب الجيدة".

وأشار إلى أن "دولة قطر داعمة للبطولة منذ أن تقرر إقامتها في مدينة البصرة العراقية، وحرصت على المشاركة بأعلى المستويات، مشددا على أن دولة قطر تدعم جميع الخطوات التي تسهم بمساعدة الشعب العراقي في مختلف المجالات ومنها الرياضية".



وأضاف سفير دولة قطر لدى العراق، أن "البطولة تشهد استقرارا أمنيا بالإضافة إلى توافر كافة الخدمات لمشجعي منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي ، لافتا إلى اكتمال جميع الأمور التنظيمية والفنية التي ساعدت على جاهزية البصرة لاستضافة البطولة".

وأشاد بالسلطات المحلية في البصرة بقيادة المحافظ أسعد العيداني، الذي بذل جهودا استثنائية، لإنجاح البطولة والتنسيق مع جميع الوفود وبالأخص الوفد القطري.

واختتم خالد بن حمد السليطي، بالتأكيد على أن "البطولة لها أهميتها التاريخية للخليج ودوله ومنتخباته من خلال التنافس التقليدي بينهم"، معبرا عن "أمنياته أن تسير مجريات البطولة على أكمل وجه وأن تحظى بالنجاح المرجو منها".



ويستضيف العراق، الدورة الـ 25 من بطولة الخليج العربي لكرة القدم خليجي25/ في البصرة، وتنطلق منافسات البطولة اليوم وتستمر حتى 19 كانون الثاني الجاري.