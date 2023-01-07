شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: تهنئة الرئيس للأقباط تقليد يؤكد وحدة المصريين ورسالة هامة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب رياض عبد الستار، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمته الهامة بقداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن السيسى وجه رسائل واضحة بوحدة المصريين.

وقال عبد الستار، في تصريحات له، إن التقليد الذى اتبعه السيسى بحضور قداس عيد الميلاد والتأكيد الدائم على وحدة المصريين أهم رسالة يتم توجيهها للعالم، مضيفًا أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد، وهذا ثابت على مر التاريخ، وأن اللحمة الوطنية لن يستطيع أى كيان أن ينال منها.

واستقبل البابا تواضروس الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قداس عيد الميلاد المجيد على باب كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت تنبيهات، بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.