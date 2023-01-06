شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تشيلسي يعلن ضم نجم ثالث صفقاته الشتوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نادي تشيلسي، بالإعلان عن ضم صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وهذه هي الصفقة الشتوية الثالثة، التي نجح تشيلسي في ضمها، من أجل تدعيم صفوف الفريق الإنجليزي.

وأعلن تشيلسي في بيانًا رسميًا، في ضم أندري سانتوس لاعب فاسكو دا جاما البرازيلي، عقب الحصول على توقيع اللاعب.

وجاءت قيمة صفقة أندري سانتوس، 18 مليون جنيه إسترليني، ولم يقم تشيلسي بالإعلان عن أي تفاصيل تخص الصفقة.

ويبلغ أندري سانتوس لاعب تشيلسي الجديد، 18 عامًا.

وبهذا يكون تشيلسي نجح في ضم ثالث صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عقب ضم كل من بنوا بدياشيلي وديفيدفوفانا.

ويحاول تشيلسي تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل محاولة المواصلة لإنهاء الموسم وهو يتواجد في المراكز الأربعة الأولى، لضمان مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم القادم.

وتعرض تشيلسي للهزيمة أمس أمام نظيره مانشستر سيتي، بهدف نظيف دون رد، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي.