شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يتمسك بضم وست هام فى الإنتقالات الصيفية القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية عن وجود نية داخل إدارة أرسنال للتعاقد مع النجم الإنجليزي ديكلان رايس، نجم أستون فيلا، حيث أكدت المصادر أن مسئولي "الجانرز" سيحاولون خطف اللاعب فى نهاية الموسم الجاري، لا سيما أن الوقت الحالي سيشهد صعوبة فى ضم اللاعب.

وأضافت التقارير أن اللاعب يحظي على ثقة وإعجاب الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، والذي يري أن رايس سيمثل إضافة قوية للجانرز حال التعاقد معه فى الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعي المدرب لتكوين فريق قوي يمكنه المحافظة على المنافسة فى السنوات القادمة.



خطة أرسنال للحفاظ على القمة

ومن جانبه يرفض نادي أرسنال التفريط فى أي لاعب من لاعبي الفريق الحاليين، بجانب رغبة الفريق فى ضم عناصر قوية للفريق تمكنه من الإستمرار على القمة، حتى لا تكون مجرد عامًا إستثنائيًا مثلما حدث مع ليستر سيتي، الشئ الذي يجعله يتمسك بضم رايس كونه أحد عناصر الخبرة.



موقف رايس من الإنضمام لإرسنال

ومن جانبه يرحب رايس بفكرة إنتقاله إلى أرسنال فى بداية الموسم المقبل، حيث يري اللاعب أن الجانرز قد تطور كثيرًا وأصبح من الفرق القادرة على حصد الألقاب فى الفترة المقبلة، ومن ثم فإن الإنضمام إليه سيضمن له حصد الألقاب فى المرحلة القادمة.