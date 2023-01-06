المكسيك: مقتل 29 على الأقل خلال اعتقال ابن إل تشابو

خلال اعتقال أوفيديو جوزمان زعيم إحدى عصابات المخدرات المكسيكية (أ ف ب).

قال وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسينسيو ساندوفال اليوم الجمعة إن 19 ممن يُشتبه في أنهم أفراد عصابة وعشرة من أفراد الأمن لاقوا حتفهم خلال الأحداث المحيطة باعتقال أوفيديو جوزمان زعيم إحدى عصابات المخدرات المكسيكية في ولاية سينالوا بشمال البلاد.

وألقت قوات الأمن المكسيكية أمس الخميس القبض على غوزمان، وهو ابن زعيم عصابة تجارة المخدرات المسجون خواكين «إل تشابو» غوزمان، مما أثار موجة من العنف في أنحاء سينالوا.

وقال ساندوفال في مؤتمر صحفي معتاد إن 21 اعتُقلوا خلال العمليات. وأضاف أنه لا توجد أي تقارير تفيد بوقوع وفيات في صفوف المدنيين.

وقالت السلطات إن المطار في كواليكان عاصمة سينالوا لا يزال مغلقاً اليوم الجمعة.

وبحسب الحكومة، فإن أوفيديو الآن محتجز في سجن اتحادي تحت حراسة مشددة.