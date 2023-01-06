 غوتيريش: الهدنة في أوكرانيا لن تحل محل السلام العادل

نيويورك: قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سيرحب بأي هدنة في أوكرانيا خلال عيد الميلاد عند الأرثوذكس “مع العلم بأن ذلك لن يحل محل سلام عادل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

من جهته رفض المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في أوكرانيا واعتبره نفاقا، وقال إنه لن يكون من الممكن إعلان “هدنة مؤقتة” إلا عندما تغادر روسيا الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا.

وكتب بودولياك على تويتر “يتعين على روسيا الاتحادية مغادرة الأراضي المحتلة، وعندها فقط ستنال ‘هدنة مؤقتة‘. احتفظوا بالنفاق لأنفسكم”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد امر في وقت سابق بوقفٍ لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة مع احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، بعد مناشدة من رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهي خطوة سبق أن رفضتها أوكرانيا ووصفتها بأنها فخ.

وسيبدأ وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 12:00 يوم السادس من يناير كانون الثاني.

ويحتفل كثير من المسيحيين الأرثوذكس، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في روسيا وأوكرانيا، بعيد الميلاد في السادس والسابع من يناير كانون الثاني.

ودعا بطريرك موسكو البطريرك كيريل في وقت سابق اليوم الخميس طرفي الحرب في أوكرانيا لإعلان هدنة في عيد الميلاد.