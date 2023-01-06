السومرية تنشر تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة عمان في خليجي 25

تنشر وكالة الخليج 365، تشكيلة المنتخب الوطني العراقي في مواجهة عمان، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي والتي تحتضنها محافظة البصرة.



أدناه التشكيلة: جلال حسن 1. C

مصطفى ناظم 4

علي فائز 5

حسين عمار 17

ضرغام اسماعيل 15

امجد عطوان 14

امير العماري 16

ابراهيم بايش 8

حسين جبار 20

حسين علي 7

ايمن حسين 18 الاحتياط : فهد طالب 1

احمد باسل 22

الأي فاضل 6

زيد تحسين 3

مناف يونس 2

محمد علي عبود 19

حسن عبد الكريم 10

شيركو كريم 11

علاء عباس 9

أسو رستم 21

مؤمل عبد الرضا 23

ريوان امين 13

الأي فاضل 6زيد تحسين 3مناف يونس 2محمد علي عبود 19حسن عبد الكريم 10شيركو كريم 11علاء عباس 9أسو رستم 21مؤمل عبد الرضا 23ريوان امين 13