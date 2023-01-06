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السومرية تنشر تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة عمان في خليجي 25

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443513-638086136191085790.jpg
خليجي 25

2023-01-06 | 15:46

السومرية تنشر تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة عمان في خليجي 25

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تنشر وكالة الخليج 365، تشكيلة المنتخب الوطني العراقي في مواجهة عمان، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي والتي تحتضنها محافظة البصرة.
أدناه التشكيلة:

جلال حسن 1. C
مصطفى ناظم 4
علي فائز 5
حسين عمار 17
ضرغام اسماعيل 15
امجد عطوان 14
امير العماري 16
ابراهيم بايش 8
حسين جبار 20
حسين علي 7
ايمن حسين 18

الاحتياط :

فهد طالب 1
احمد باسل 22

الأي فاضل 6
زيد تحسين 3
مناف يونس 2
محمد علي عبود 19
حسن عبد الكريم 10
شيركو كريم 11
علاء عباس 9
أسو رستم 21
مؤمل عبد الرضا 23
ريوان امين 13
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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