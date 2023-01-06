انت الان تتابع خبر السومرية تنشر تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة عمان في خليجي 25 والان مع التفاصيل
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خليجي 25
2023-01-06 | 15:46
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تنشر وكالة الخليج 365، تشكيلة المنتخب الوطني العراقي في مواجهة عمان، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي والتي تحتضنها محافظة البصرة.
أدناه التشكيلة:
جلال حسن 1. C
فهد طالب 1 الأي فاضل 6
زيد تحسين 3
مناف يونس 2
محمد علي عبود 19
حسن عبد الكريم 10
شيركو كريم 11
علاء عباس 9
أسو رستم 21
مؤمل عبد الرضا 23
ريوان امين 13
جلال حسن 1. C
مصطفى ناظم 4
علي فائز 5
حسين عمار 17
ضرغام اسماعيل 15
امجد عطوان 14
امير العماري 16
ابراهيم بايش 8
حسين جبار 20
حسين علي 7
ايمن حسين 18
الاحتياط :
فهد طالب 1
احمد باسل 22
زيد تحسين 3
مناف يونس 2
محمد علي عبود 19
حسن عبد الكريم 10
شيركو كريم 11
علاء عباس 9
أسو رستم 21
مؤمل عبد الرضا 23
ريوان امين 13