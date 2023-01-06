انطلاق فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس الخليج في البصرة - عاجل

وسيلتقي منتخب العراق مع عمان في المباراة الافتتاحية، عند الساعة السابعة مساءً. يعقبها مباراة تجمع منتخبي اليمن والسعودية عند الساعة التاسعة و 45 دقيقة.

وسبق لمنتخب العراق التتويج بلقب كأس الخليج 3 مرات، آخرها عام 1988، مما يجعله بحاجة ماسة لاستعادة أمجاده، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور.

