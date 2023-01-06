انت الان تتابع خبر انطلاق فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس الخليج في البصرة - عاجل والان مع التفاصيل
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خليجي 25
2023-01-06 | 15:45
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انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة.
وسيلتقي منتخب العراق مع عمان في المباراة الافتتاحية، عند الساعة السابعة مساءً. يعقبها مباراة تجمع منتخبي اليمن والسعودية عند الساعة التاسعة و 45 دقيقة.
وسبق لمنتخب العراق التتويج بلقب كأس الخليج 3 مرات، آخرها عام 1988، مما يجعله بحاجة ماسة لاستعادة أمجاده، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور.
وسبق لمنتخب العراق التتويج بلقب كأس الخليج 3 مرات، آخرها عام 1988، مما يجعله بحاجة ماسة لاستعادة أمجاده، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور.