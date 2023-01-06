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انطلاق فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس الخليج في البصرة - عاجل

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خليجي 25

2023-01-06 | 15:45

انطلاق فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس الخليج في البصرة - عاجل

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انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة.
وسيلتقي منتخب العراق مع عمان في المباراة الافتتاحية، عند الساعة السابعة مساءً. يعقبها مباراة تجمع منتخبي اليمن والسعودية عند الساعة التاسعة و 45 دقيقة.

وسبق لمنتخب العراق التتويج بلقب كأس الخليج 3 مرات، آخرها عام 1988، مما يجعله بحاجة ماسة لاستعادة أمجاده، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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