انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية عن خليجي البصرة: فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443511-638086133665633876.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-06 | 15:44
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اكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، ان بطولة خليجي 25 فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية.
وقال رشيد في تغريدة عبر تويتر تابعتها، الخليج 365، إنه "نُبارك للبصرة الفيحاء وللأوساط الرياضية وكل العراقيين، استضافة بطولة خليجي_25".
واضاف :"نُرحب بالأشقاء في بلدهم الثاني تعزيزاً لعلاقات الصداقة المشتركة، ونتقدم بالشكرِ لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المستحق للعراق والعراقيين، ونأملُ ان تكون فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية".
واضاف :"نُرحب بالأشقاء في بلدهم الثاني تعزيزاً لعلاقات الصداقة المشتركة، ونتقدم بالشكرِ لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المستحق للعراق والعراقيين، ونأملُ ان تكون فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية".