رئيس الجمهورية عن خليجي البصرة: فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية

واضاف :"نُرحب بالأشقاء في بلدهم الثاني تعزيزاً لعلاقات الصداقة المشتركة، ونتقدم بالشكرِ لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المستحق للعراق والعراقيين، ونأملُ ان تكون فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية".

اكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، ان بطولة خليجي 25 فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012