اخبار العالم

رئيس الجمهورية عن خليجي البصرة: فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية عن خليجي البصرة: فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443511-638086133665633876.jpg
خليجي 25

2023-01-06 | 15:44

رئيس الجمهورية عن خليجي البصرة: فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية

306 مشاهدة

اكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، ان بطولة خليجي 25 فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية.
وقال رشيد في تغريدة عبر تويتر تابعتها، الخليج 365، إنه "نُبارك للبصرة الفيحاء وللأوساط وكل العراقيين، استضافة بطولة خليجي_25".

واضاف :"نُرحب بالأشقاء في بلدهم الثاني تعزيزاً لعلاقات الصداقة المشتركة، ونتقدم بالشكرِ لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المستحق للعراق والعراقيين، ونأملُ ان تكون فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا