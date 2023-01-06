شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل اليونايتد المتوقع لمباراة إيفرتون الليلة وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعي نادي مانشستر يونايتد فى مواصلة إنتصاراته الليلة، حينما يواجه نظيره إيفرتون، فى الدور التمهيدي من منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث تأمل الشياطين الحمر فى مواصلة سلسلة الإنتصارات والحالة الفنية الجيدة التى أصبح عليها الفريق فى الآونة الأخيرة.

فى حين يسعي نادي إيفرتون بقيادة مدربه المغضوب عليه لامبارد، من تحقيق المفاجأة بإقصاء اليونايتد المبكر من الكأس، الشئ الذي قد يساهم فى إستعادة المدرب واللاعبين الثقة مجددًا، بعدما تأزم موقف الفريق بشدة فى الدوري الإنجليزي، بعد أن دخل فى دائرة الهبوط.

موعد مباراة اليونايتد وإيفرتون

ومن المقرر أن يلاقي نادي مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون، فى دور ال64 من منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

تشكيل اليونايتد المتوقع لمباراة إيفرتون

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي تين هاج مباراة إيفرتون القادمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيسكا، رافاييل فاران، تيريل ماليزيا، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أنطوني مارسيال، أنتوني.