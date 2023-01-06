إخفاء خطوات جديدة من العدوان.. أول تعليق من زيلينسكي على هدنة بوتين في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

بدأت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد.

وأمر الرئيس الروسي، الخميس، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة مع احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، وهي خطوة قوبلت بالرفض من كييف التي قالت إنه لن تكون هناك هدنة حتى تسحب روسيا قواتها من الأراضي التي تسيطر عليها.

من جانبه، علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هدنة بوتين، واصفا إياها بمحاولة "إخفاء خطوات جديدة من العدوان بحجة الهدنة"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ووفقا لمنشور على قناة زيلينسكي في "تيليجرام": "روسيا لن تكون قادرة على إخفاء استعداداتها لموجة جديدة من العدوان ضد أوكرانيا وأوروبا بحجة وقف إطلاق النار".

وبحسب زيلينسكي، فإن روسيا، مستغلة وقف إطلاق النار، ستقوي موقفها على خط التماس، وقال زيلينسكي باللغة الروسية: "يريدون الآن استخدام عيد الميلاد كغطاء لوقف تقدم رجالنا في دونباس لفترة من الوقت على الأقل، وجلب المعدات والذخيرة والمجندين إلى مواقعنا".