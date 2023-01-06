شكرا لقرائتكم خبر عن 4.52 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ المشروعات التنموية فى بنى سويف العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر





القاهرة - سامية سيد - وتتمثل أهم مشروعاتها في الآتى: 1- خدمات التعليم - استكمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية ببنى سويف.

- إنشاء جامعة بني سويف الأهلية بالحرم الجامعي (شرق النيل بالمحافظة.

- استكمال مباني إدارة جامعة بني سويف.





2- النقل والتخزين -استكمال محور كوبري الفشن على النيل لربط شرق النيل بغربه.

- استكمال كوبري علوي علي طريق العياط / الميمون.





3- الصرف الصحي - إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي.

- مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار.

- المشروع القومي لمد خدمة الصرف الصحي بقرى المحافظة. -مبادرة مشروعات الصرف الصحي للتجمعات الحضرية.





4- مشروعات المياه- تحسين وضع الشبكات لتحسين مستوى الخدمة وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة تقوية الضغوط، وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط.

- رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضي للاستفادة الكاملة من طاقتها.

- توصيل خدمات المياه للمواطنين

جدير بالذكر أن اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة لديها ستراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.

وأكد صالح خلال كلمته ، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير “حياة كريمة" ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة ابناءها بمحافظات الصعيد.