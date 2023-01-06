شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: 42 حزبا يناقشون الاحتفال بعيد الشرطة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن أحزاب التحالف تجتمع غدا السبت بمقر حزب إرادة جيل، لمناقشة مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة السياسية.

وأضاف "مطر" في تصريحات اليوم الجمعة، إن تحالف الأحزاب المصرية سوف يبحث خلال اجتماعه المقرر انعقاده الساعة السادسة مساء ترتيبات الاحتفال بعيد الشرطة، تقديرا لدور رجال الشرطة فى حفظ الأمن فى كافة ربوع الوطن وتكريم شهداء الشرطة.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير هدفه توجيه رسالة من الشعب المصرى إلى الشرطة المصرية بالعرفان لدورها الوطنى وحمايتها الجبهة الداخلية من جميع المخاطر التي من الممكن أن تهدد الأمن القومي المصري الداخلي.

ودعا "مطر" وسائل الإعلام المصرية تذكير الأجيال الصغيرة بعيد الشرطة المصرية، مضيفا: عيد الشرطة هو يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزى، مؤكدا أن الشرطة المصرية دائما تضحي بالغالي والنفيس لحفظ أمن مصر الداخلي.

وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن اجتماع التحالف سيواصل مناقشة محاور الحوار الوطنى فى ضوء الخطاب الذى تلقيته من الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطنى والخطاب يمثل تقدير من منسق الحوار الوطنى لتحالف الأحزاب المصرية ككيان سياسى يضم 42 حزبا، مضيفا أن جدول الأعمال اجتماع التحالف يتضمن النقاط التالية:

أولا: مناقشة واسعة حول احتفال التحالف بعيد الشرطة 25 يناير ومقترحات رؤساء الأحزاب حول تصوراتهم عن الاحتفالية.

ثانيا: استكمال محاور الحوار الوطنى.

ثالثا: مقدمة عن المحور السياسى، ويتحدث فيها كل من النائب رجب حميدة والنائب أحمد الضبع عن الحياة السياسية بين الواقع والطموحات (الأحزاب - القوى السياسيه - تنسيقيه شباب الاحزاب) .

رابعا: ما يستجد من أعمال.