شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يضم صفقة شتوية جديدة.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نادي مانشستر يونايتد، بالإعلان عن ضم صفقة جديدة لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح مانشستر يونايتد في ضم الحارس جاك بوتلاند لاعب كريستال بالاس، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

بوتلاند يعلق عن انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد

وتحدث جاك بوتلاند، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: مانشستر يونايتد نادٍ رائع وأنا فخور بانضمامي له، أتطلع بشدة للعمل معحراس المرمى الآخرين والتنافس معهم وتشجيع بعضنا البعض بشكل يومي لخلق أفضل بيئة للتدرب واللعب في الفريق.

وتابع: لقد لعبت ضد دي خيا ومثلت المنتخب الإنجليزي مع توم هيتون؛ هما حارسان من طراز عالمي، وأنا متشوق لفرصة التنافس معهماوتشجيعهما كزميلين لي.

وأضاف: هذا الفريق بإمكانه أن يحقق الكثير هذا الموسم، وأنا متحمس للعب دوري في تقديم المساعدة لتحقيق الأهداف المنشودة.

مدير الكرة بمانشستر يونايتد يعلق على ضم بوتلاند

وقال جون مورتو مدير الكرة باليونايتد: جاك حارس مرمى ممتاز، ولديه خبرة كبيرة. عقليته وشخصيته ستضيفان الكثير لحراسة المرمىوالفريق بأكمله.

وواصل: جاك ينضم لديفيد وتوم والشباب الآخرين ليكون لدينا مجموعة قوية من حراس المرمى الذين سيشجعون بعضهم البعض في خلقبيئة مثالية للتدرب واللعب، والكل يتطلع للترحيب به في الفريق.